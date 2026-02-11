Суровая зима пришла в Cult of the Lamb: разработчики объяснили сложность дополнения Woolhaven

Создатели Cult of the Lamb рассказали, почему дополнение Woolhaven стало более требовательным к игрокам. По словам арт-директора Massive Monster Джеймса Пирмейна, цель команды заключалась не в том, чтобы усложнить жизнь поклонникам, а в том, чтобы освежить игровой процесс.

С выходом зимнего обновления в игре появилась смена сезона. Снежные бури разной силы способны разрушать постройки и осложнять добычу еды, вынуждая пересматривать привычную стратегию развития культа. Игрокам приходится искать альтернативные источники ресурсов, включая разведение животных. «Мы не пытались вызвать стресс, а хотели дать новый опыт», — отметил Пирмейн.

Woolhaven также добавило два подземелья — заснеженные горы и гниющие недра. В них можно добыть новые ресурсы, такие как заряженные осколки и гниль, необходимые для выживания зимой. Это подталкивает к балансу между управлением культом и вылазками в опасные зоны.

Контраст белоснежных локаций и мрачных подземелий подчёркивает фирменное сочетание милого и жуткого, которое остаётся ключевой особенностью игры.