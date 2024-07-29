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Cult of the Lamb 11.08.2022
Экшен, Инди
8.7 432 оценки

В августе Cult of the Lamb получит обновление с козлом и локальным кооперативом

monk70
Новости

В Unholy Alliance, следующем крупном обновлении для Cult of the Lamb, разработчики добавят герою товарища по игре: Козла. Призванный кровью и рожденный в порче, этот злой новый союзник может присоединиться к Агнцу в локальном кооперативе. Пробирайтесь по подземельям, убивайте еретиков, создавайте свой культ и ищите новые силы — вместе. Бесплатное обновление Unholy Alliance принесет выйдет 12 августа.

В кооперативе один игрок будет играть роль Агнца, а другой возьмет на себя роль Козла. Вместе эта пара может насладиться новыми поворотами в двухпользовательских мини-играх, такими как рыбалка и Knucklebones, а также обнаружить и экипировать набор оружия, карт Таро, проклятий и реликвий, чтобы помочь им в их эпических совместных крестовых походах.

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Cult of the Lamb
11.08.2022
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Зачем делать локальный кооп, если можно сделать онлайн // Андрей Беспалов

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Пользователь ВКонтакте

Так может и онлайн режим будет // Иван Зуев

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