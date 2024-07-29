В августе Cult of the Lamb получит обновление с козлом и локальным кооперативом

В Unholy Alliance, следующем крупном обновлении для Cult of the Lamb, разработчики добавят герою товарища по игре: Козла. Призванный кровью и рожденный в порче, этот злой новый союзник может присоединиться к Агнцу в локальном кооперативе. Пробирайтесь по подземельям, убивайте еретиков, создавайте свой культ и ищите новые силы — вместе. Бесплатное обновление Unholy Alliance принесет выйдет 12 августа.

В кооперативе один игрок будет играть роль Агнца, а другой возьмет на себя роль Козла. Вместе эта пара может насладиться новыми поворотами в двухпользовательских мини-играх, такими как рыбалка и Knucklebones, а также обнаружить и экипировать набор оружия, карт Таро, проклятий и реликвий, чтобы помочь им в их эпических совместных крестовых походах.