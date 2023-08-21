В Cult of the Lamb стартовала коллаборация с Don't Starve Together ©

Чтобы отпраздновать первую годовщину Cult of the Lamb, Massive Monster и Klei Entertainment объединились для нового кроссовера, который начинается сегодня.

В Cult of the Lamb стартовал новый игровой режим Penance, в котором Агнцу нужно будет есть и спать, чтобы выжить, вместе со своими последователями. Однако уникальная форма последователя Уэббера вырвалась из-под смертных ограничений и никогда не умрет с голоду. Используйте их с умом.

Don't Starve Together также выиграет от 1-й годовщины Агнца с новой короной Культа Агнца, которую можно найти в Оазисе. Корону можно отдать как дань уважения Муравьиному льву, который вознаградит игроков чертежами для создания украшения для палатки, кирпичных полов, увеличивающих скорость, и новых причудливых золотых полов.

Бонус за вход в течение ограниченного времени предоставит игрокам бесплатный предмет и скины питомцев, чтобы перенести Агнца и его снаряжение в следующий мир.