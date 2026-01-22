Вышел релизный трейлер дополнения Woolhaven для Cult of the Lamb

DLC обойдется в 620 рублей

Студия Massive Monster выпустила релизный трейлер дополнения Woolhaven для экшен-рогалика Cult of the Lamb. Геймеров ждут новые постройки, редкие животные и испытания, связанные с суровыми морозами.

Отправьтесь в незнакомый край, страдающий от снежных бурь и безумных существ, зараженных вездесущей гнилью. Пробейтесь через два крупных новых подземелья, в которых до сих пор звучит эхо прошлого. Освобождаясь, души лишь оскверняют гору, угрожая превратить земли древней веры в бесплодную пустошь. Сумеете ли вы искупить грехи своих предков?

Стоит учитывать, что контент DLC открывается ближе к концу основной игры. Дополнение обойдется в 620 рублей.