Кровавое Рождество для фанатов ретро: бумер-шутер Cultic получил праздничное обновление Cultmas

Ренессанс «бумер-шутеров» продолжается, и Cultic по праву считается одной из самых заметных игр в жанре за последний год. Редакция PC Gamer включила проект в число лучших шутеров 2025 года, отметив его выверенный геймдизайн и уважение к классике. Теперь у игроков появился ещё один повод вернуться в мрачный мир культа — разработчики выпустили праздничное обновление Cultmas.

Главным нововведением стала бонусная карта I'll Be Home For Cultmas, доступная всем владельцам игры. Как сообщается в Steam, уровень предлагает уникальный набор оружия, несколько «новых игрушек» для расправы над врагами, а также ранее невиданный тип противников. В трейлере показаны заснеженные локации, наполненные динамитом, кровью и культистами — явный поклон таким культовым шутерам, как Blood.

Помимо нового контента, обновление включает ряд технических улучшений и балансных правок. В частности, была полностью переработана система урона от огня: теперь он наносит прямой урон без накопления скрытого счётчика воспламенения. По словам авторов, это позволяет буквально «заливать врагов уроном», пока те горят, и уничтожать их значительно быстрее.

Cultic и издание Cultic: Complete Edition, включающее обе главы, доступны в Steam. Для запуска рождественской карты покупка второй главы, вышедшей в 2025 году в формате DLC, не требуется.