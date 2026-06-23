Ретро-шутер CULTIC доберётся до консолей в полном издании - сразу с двумя главами и режимом выживания

Издатель Atari и разработчик Jasozz Games объявили дату консольного релиза CULTIC. Высоко оценённый поклонниками ретро-шутеров боевик выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Switch 2 уже 23 июля. Ранее игра была доступна только на ПК.

Консольная версия станет полноценным изданием, включающим Chapter One и Chapter Two, а также 23 уровня, объединённых в единую кампанию. После её прохождения игроки смогут испытать себя в режиме Survival, где предстоит отбиваться от волн противников.

Созданная независимым разработчиком Джейсоном Смитом, CULTIC вдохновляется культовыми шутерами 90-х, сочетая пиксельную эстетику с современными механиками и полноценным трёхмерным окружением. Игра позволяет как стремительно прорываться через уровни в духе классических боевиков, так и действовать более осторожно, используя окружение и физику в свою пользу.

За время существования на ПК проект успел заработать репутацию одного из самых заметных представителей новой волны ретро-шутеров. Теперь с полным набором контента и всеми главами в комплекте CULTIC попробует завоевать аудиторию и на современных консолях.