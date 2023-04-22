В новом ролике показан процесс работы легендарного художника Ёситаки Амано над персонажами Cuphead ©

Ёситака Амано, знаменитый художник, известный своими работами над играми Final Fantasy, нарисовал персонажей из Cuphead в таймлапс-видео. Легендарный художник недавно сотрудничал со студией, создавшей Cuphead.

Ёситака Амано - один из самых плодовитых художников и иллюстраторов своего поколения, ответственный за дизайн персонажей в многочисленных играх серии Final Fantasy. Его работы занимают видное место в поп-культуре на протяжении десятилетий, а франшиза Final Fantasy привлекла к его творчеству совершенно новую аудиторию. С годами новые поколения геймеров знакомятся с невероятными работами Ёситака Амано. Благодаря недавним совместным работам поклонники хитового платформера Cuphead также смогут познакомиться с невероятным талантом Амано.

Благодаря сотрудничеству с разработчиком Cuphead, студией Studio MDHR, было выпущено видео, в котором легендарный художник рисует персонажей Cuphead в своем собственном уникальном стиле. В честь недавней даты физического релиза Cuphead разработчики Studio MDHR захотели сотрудничать с Ёситака Амано, чтобы отметить выход игры в Японии. В видеоролике показан процесс работы художника, который использует иллюстрации Cuphead в качестве эталона для создания нескольких удивительных работ.

В видеоролике Ёситака Амано рисует некоторых наиболее известных персонажей из платформера. MDHR хотела сделать эту совместную работу, чтобы отдать дань уважения многим классическим играм, которые вдохновили ее на создание Cuphead. Работа, созданная Ёситакой Амано, будет включена в обложку музыкальных компакт-дисков, которые будут поставляться в комплекте с первым тиражом розничных копий игры. Таким образом, фанаты Cuphead в Японии не только получат физические копии игры, но и невероятное произведение искусства от одного из тех, кто вдохновлял их.

Cuphead уже доступна для PC, Nintendo Switch, PS4 и Xbox One.