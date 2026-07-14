Анонсирована научно-фантастическая детективная игра .curator от сценариста Ричарда Моргана

Независимая студия STRTL Games представила приключенческую научно-фантастическую ролевую игру .curator. Сценаристом проекта выступил писатель-фантаст Ричард Морган, известный как автор романа "Видоизмененный углерод".

В .curator игрокам предстоит взять на себя роль Куратора в альтернативном поствикторианском мире. Главной задачей персонажа станет предотвращение гибели человечества на различных версиях Земли в мультивселенной. Для изменения хода истории и предотвращения катастроф герою предстоит использовать технологию квантового прогнозирования под названием Quantum Sleet, а также взаимодействовать с искусственным интеллектом-помощником CRISSI (Critical Systems Support Intelligence).

Игровой процесс сочетает элементы исследования, скрытного прохождения, ролевой игры и тактического планирования. Разработчики обещают нелинейный сюжет с возможностью принимать необратимые решения, влияющие на жизни ключевых персонажей и будущее игрового мира. Помимо этого, главный герой сможет использовать нейронный разгон для улучшения физических и умственных способностей, а также исследовать руины древней инопланетной цивилизации.

Визуальная составляющая игры создается на движке Unreal Engine. По заявлениям авторов, проект сочетает высокотехнологичную трехмерную графику с элементами ручной прорисовки персонажей и окружения. Музыкальное сопровождение и общая атмосфера игры будут соответствовать мрачному научно-фантастическому тону, характерному для других произведений Ричарда Моргана.

Игра .curator будет распространяться по эпизодической модели. Приобретение игры сразу предоставляет доступ к 1 эпизоду, а последующие главы будут выходить в формате отдельных дополнений.

Студия STRTL Games также опубликовала системные требования проекта в сервисе Steam. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется процессор уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти либо AMD Radeon RX 580 с 8 ГБ видеопамяти, а также 16 ГБ оперативной памяти. В рекомендованных требованиях значатся процессор Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT. Для установки игры на накопителе потребуется освободить 50 ГБ свободного места.