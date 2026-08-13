Кинематографическая RPG .curator от автора романа "Видоизменённый углерод" получила дебютный трейлер

STRL Games представила .curator — однопользовательскую приключенческую RPG с упором на сюжет, исследование и последствия решений игрока. Сценарий проекта написал Ричард К. Морган, автор романа «Видоизменённый углерод», по которому был создан одноимённый сериал. Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК, однако дата релиза пока не объявлена.

Разработчики описывают .curator как кинематографическое приключение, в котором игрок не просто наблюдает за развитием истории, а непосредственно влияет на происходящее. Действие развернётся в одной из множества версий Земли, существующих в так называемом «браневерсе». Здесь человечество уже неоднократно проходило путь от возникновения и процветания до собственного уничтожения, а главному герою предстоит попытаться изменить этот сценарий.

Игроку отведена роль Куратора — человека, способного вмешиваться в ход событий и направлять будущее в более безопасную сторону. В распоряжении героя окажется технология Quantum Sleet, позволяющая моделировать различные варианты развития событий и незаметно менять их исход. При этом полностью контролировать ситуацию не получится: случайные обстоятельства и чрезвычайные ситуации могут потребовать импровизации.

Мир .curator сочетает поствикторианскую эстетику с технологиями и наследием древней инопланетной цивилизации. Игрокам предстоит исследовать её реликвии и руины, разобраться в устройстве местного общества и раскрыть коррупцию внутри режима.

Выполнять задачи можно разными способами. Куратор способен использовать скрытность, отвлекать противников, убеждать их или вступать в прямое противостояние. Дополнительные возможности предоставит нейронный разгон, который позволит расширить физические и интеллектуальные способности героя.

Важную роль в приключении также сыграет встроенный ИИ-помощник C.R.I.S.S.I. Он сможет давать рекомендации во время выполнения миссий, однако последнее слово всегда останется за игроком. Принятые решения будут иметь долгосрочные последствия, а некоторые из них окажутся необратимыми и повлияют не только на судьбу самого Куратора, но и на окружающих персонажей.

При этом история героя не ограничивается спасением человечества. Разработчики также затрагивают тему его прошлого: Куратору предстоит столкнуться с последствиями собственных ошибок и попытаться найти путь к искуплению.

.curator планируется выпускать в формате эпизодической серии. Покупка основной игры даст доступ к первому эпизоду, тогда как последующие части будут распространяться в качестве отдельного загружаемого контента.