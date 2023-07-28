Анонсирован стелс-хоррор CURFEW ©

CUFEW — это стелс-хоррор от первого лица, действие которого происходит в сюрреалистическом городе, охваченном таинственной чумой и раздавленном сапогом тоталитарного режима. Раскройте древний заговор, который угрожает самому выживанию населения.

CURFEW предлагает опыт ужасов, который выходит за рамки дешевых скримеров. В игре особое внимание уделяется созданию напряженной и жуткой атмосферы, чтобы держать вас в напряжении на протяжении всего путешествия. Вы должны полагаться на скрытность, чтобы выжить. Пробирайтесь мимо охранников, отвлекайтесь и стратегически планируйте свои действия, чтобы избежать опасностей, таящихся за каждым углом.

Исследуйте захватывающий открытый мир, пострадавший от правительственного гнета и таинственной чумы. Раскройте древние секреты, заброшенные города в остатках умирающей цивилизации. Познакомьтесь с множеством персонажей, населяющих мир. У каждого персонажа есть своя история, мотивы и секреты, которые нужно разгадать. Раскройте слои сложного заговора, который угрожает самой структуре общества. Раскройте древнюю правду о происхождении чумы, роли правительства и потенциальном спасении человечества.