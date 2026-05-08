Фолк-хоррор нового поколения: Curse of the Crimson Stag превращает заброшенный отель в ловушку тайн и мифов

На презентации Nacon Connect студии One-O-One Games и Daedalic Entertainment представили Curse of the Crimson Stag — сюжетную приключенческую игру в жанре фолк-хоррор, которая выглядит как попытка вернуть моду на медленные, атмосферные детективы с мистическим подтекстом. И, честно говоря, по описанию это один из тех проектов, которые делают ставку не на экшен, а на постепенное нарастание тревоги.

Действие разворачивается в заброшенном отеле Whiteroot на северо-западе США — месте, где когда-то роскошь и амбиции столкнулись с чередой загадочных смертей и полным упадком. Уже сама завязка звучит как классическая история о том, как человеческая жадность обрастает легендами, превращаясь в местный фольклор.

Игроки берут на себя роль подростка Брит, которая участвует в съёмках документального фильма об этом месте. На первый взгляд — удобный повод вырваться из провинциальной рутины. Но, как это обычно бывает в жанре, любопытство быстро становится проблемой. Под руководством охотницы за привидениями Эмили героиня начинает исследовать отель и сталкивается с тем, что здесь явно происходит нечто большее, чем просто «городские байки».

Особый акцент разработчики делают на атмосфере: исследование, головоломки и детективное расследование сопровождаются бинауральным звуком, который должен усиливать ощущение тревоги. И это важная деталь — похоже, игра пытается работать не через скримеры, а через постоянное давление и чувство присутствия чего-то незримого.

В центре мифологии — Багровый Олень, дух из местных легенд, который одновременно воспринимается как защитник и как угроза. И здесь как раз появляется интересный слой: игроку, судя по всему, придётся разбираться, где заканчивается фольклор и начинается человеческая жестокость.

Curse of the Crimson Stag выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. И если проекту удастся удержать баланс между детективом и хоррором, он вполне может стать одним из тех редких фолк-хорроров, которые запоминаются не сюжетом-аттракционом, а атмосферой, от которой неуютно даже после выхода из игры.