"Крысоидвания" Curse of the Sea Rats получила релизный трейлер ©

Издатель PQube и разработчик Petoons Studio сообщили, что грядущее приключенческая «крысоидвания» Curse of the Sea Rats выходит сегодня для ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series. X|S и Xbox One

Отправляйтесь в эпическое путешествие четырех узников Британской империи, превращенных в крыс печально известной пиратской ведьмой Флорой Берн. Чтобы вернуть себе человеческие тела, им предстоит сразиться со множеством опасных боссов, раскрыть тайны бескрайнего ирландского побережья и в конечном итоге захватить проклявшую их ведьму.

Особенности: