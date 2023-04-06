"Крысоидвания" Curse of the Sea Rats получила релизный трейлер

Издатель PQube и разработчик Petoons Studio сообщили, что грядущее приключенческая «крысоидвания» Curse of the Sea Rats выходит сегодня для ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series. X|S и Xbox One
Отправляйтесь в эпическое путешествие четырех узников Британской империи, превращенных в крыс печально известной пиратской ведьмой Флорой Берн. Чтобы вернуть себе человеческие тела, им предстоит сразиться со множеством опасных боссов, раскрыть тайны бескрайнего ирландского побережья и в конечном итоге захватить проклявшую их ведьму.
Особенности:
- Классический платформер и бои в жанре метроидвания. Исследуйте и сражайтесь в самых разнообразных потрясающих локациях на ирландском побережье 18-го века.
- Выберите одного из четырех уникальных героев с их собственными стилями игры и деревьями навыков. Развивайте свои навыки, играя за Дэвида Дугласа, Теленка-буйвола, Буссу и Аканэ Ямакава.
- Потрясающие рисованные изображения и анимация — 2D-анимация, вдохновленная классическими анимационными фильмами, органично сочетается с детализированным 3D-окружением.
- Локальный совместный режим для четырех игроков. Гибкий локальный кооперативный режим для двух-четырех игроков.
- Сложные битвы с боссами. Сразитесь с элитной командой Флоры Бёрн. Изучите модели атаки и предугадывайте их ходы, чтобы выйти победителем
- Получите Духовность — Собирайте Духовную Энергию, чтобы использовать ее на обширных деревьях навыков для улучшения своих персонажей.
- Ищите спрятанные сокровища, помогайте персонажам находить определенные предметы и покупайте расходные материалы у интенданта, чтобы дать вам преимущество в бою.