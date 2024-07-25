Симулятор киберклуба Cyber Internet Club Simulator уже вышел на ПК

Теперь у нас появилась возможность открыть собственный киберклуб, привлечь постоянных клиентов и заработать значительные деньги, так как вышла игра Cyber Internet Club Simulator.

В этой игре мы сможем создать наиболее привлекательную кибер-локацию в нашем городе. Нам предстоит декорировать заведение, приобретать игровые компьютеры, VR-оборудование и другие современные устройства, зарабатывать деньги, удовлетворять запросы посетителей и наблюдать за повышением популярности клуба.

Симулятор управления киберклубом Cyber Internet Club Simulator также столкнёт нас с изобретательными конкурентами и хакерами, что потребует от нас усилий по защите нашей цифровой империи от взломов и краж. Мы будем решать множество проблем, связанных с управлением таким бизнесом.

Пока до 8 августа в магазине Steam Cyber Internet Club Simulator предлагается по цене 367 рублей с 25% скидкой.