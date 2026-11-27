Trese Brothers выпустили крупное обновление для тактической стелс-игры Cyber Knights: Flashpoint, добавив класс Пилот дрона. Разработчики называют его «самым сложным» и одним из самых «гибких» среди нейромантических профессий. Вместе с классом появилась система питомцев, которую в будущем планируют расширить до «боевых псов и котов-убийц», но пока единственные доступные «питомцы» — это дроны.

Дроны умеют глушить вражеские системы, отключать устройства безопасности при пролёте, захватывать вражеские дроны и переманивать их на свою сторону, а также создавать поля измельчающих нано-дипольных отражателей и зоны поддержки, усиливающие отряд. Есть три типа корпусов: лёгкие (быстрые, для скрытной поддержки), средние (баланс поддержки и боя) и тяжёлые (летающие форты или роботы-убийцы). Лёгкие и средние дроны развёртываются из рюкзака и автоматически эвакуируются вместе с вами; тяжёлые появляются рядом на старте миссии и должны быть в пределах девяти метров при эвакуации — иначе можно оказаться в ловушке на карте. У каждого корпуса своя конфигурация оружия, брони и модулей, дающих таланты.

Главный подвох класса: пилот и его дрон делят очки действий и передвижения. Талант «Полный пилот» позволяет передавать дрону очки действий, чтобы тот двигался и сражался как полноценный отдельный персонаж. Талант «Автопилот» даёт разделение только бонусных очков маны. Также доступно мультиклассирование — несколько очков в другом классе могут заметно повысить гибкость или усилить личные способности парой талантов из альтернативной ветки.

Класс не подходит для команд с уровнем силы ниже трёх, поэтому в начале игры он недоступен. Завербовать Пилота дрона можно в Подземелье или превратить существующего персонажа, получив кибернетический имплант «Пилотный провод» и пройдя киберхирургическую операцию. Имплант занимает слот в «Глубоком мозге», что делает класс несовместимым с «Хакером» и «Проводным призраком». Доступ к новым дронам и имплантам можно получить у контрабандиста или брокера.

Помимо дронов, обновление продолжает поддержку модов: добавлены функции для официальных модов с языковым переводом и настройкой бонусов атрибутов, расширены возможности Legwork, а также ведётся работа над предварительным просмотром комплекта модов.