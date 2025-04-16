Тактическая ролевая игра Cyber Knights: Flashpoint выйдет из раннего доступа 2 июня

Компания Trese Brothers объявила, что тактическая ролевая игра Cyber Knights: Flashpoint выйдет из раннего доступа Steam 2 июня, хотя изначально планировалась на 15 мая.

Разработчики решили перенести дату релиза в связи с недавним изменением правил запуска-скидки-остывания в Steam. Это также позволит игре воспользоваться преимуществами предстоящего Steam Fest, о котором Trese Brothers подробно рассказали в блоге.

Полноценный релиз игры — это событие, которое случается раз в жизни и для большинства игр навсегда определяет их траекторию впоследствии. Мы вложили в Cyber Knights: Flashpoint все, что в наших силах, и нам нужно убедиться, что мы даем ему все возможные преимущества; Надеемся, вы поймете и разделите наше удовлетворение тем, что это изменение в конечном итоге является хорошей новостью для игры и ее будущего!