Авторы The Witcher 4 и Cyberpunk 2 приглашают к себе на работу всех, кто пострадал от увольнений в Xbox

На фоне очередной волны масштабных сокращений в Microsoft, под которую попали тысячи сотрудников, в том числе и из игрового подразделения Xbox, в индустрии начали звучать слова поддержки. Одной из первых откликнулась CD Projekt RED, студия, работающая над The Witcher 4, Cyberpunk 2 и другими проектами. Директор Cyberpunk 2 Павел Саско публично выразил сочувствие уволенным коллегам и пригласил их присоединиться к команде CDPR.

По словам разработчика, студия открыла множество вакансий не только в Польше, но и в США и Канаде, и будет рада видеть профессионалов, попавших под удар. Стоит отдать должное CD Projekt RED за благородный порыв помочь коллегам из индустрии в такой тяжёлый момент. Однако очевидно, что даже при всем желании студия физически не сможет трудоустроить тысячи специалистов, уволенных из Xbox, особенно с учетом того, что масштаб увольнений достиг 9 000 человек по всему Microsoft.

Тем не менее, CD Projekt RED — не единственная, кто откликнулся. Ведущие студии по всему миру, включая Insomniac, Remedy, Larian Studios и PlayStation Studios, уже начали предлагать поддержку, размещать вакансии и даже формировать временные программы консультативной помощи. Это в очередной раз подчеркивает: проблема массовых сокращений в индустрии игр кроется не в кризисе или всплеске автоматизации с помощью ИИ, а, скорее, в некомпетентном управлении и неверной расстановке приоритетов в гигантских корпорациях.

Напомним, что под удар могли попасть и внешние партнёрские проекты Microsoft. Недавние слухи указывают на возможный разрыв сотрудничества Xbox с Хидэо Кодзимой, из-за чего разработка его игры OD теперь может продолжиться без участия Microsoft. Подробнее об этом — в этой новости:

Ситуация, развернувшаяся в последние дни, в очередной раз доказывает хрупкость трудовых отношений в игровой индустрии, где даже участие в амбициозных проектах не гарантирует стабильности. Однако благодаря взаимной поддержке внутри профессионального сообщества у многих разработчиков всё ещё остаются реальные шансы вернуться к работе над играми, которые они любят.