ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2 2030 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
7.9 403 оценки

CD Projekt расширяет команду: над Songs of the Past работают 220 человек, Cyberpunk 2 набирает обороты

monk70 monk70

В ходе презентации финансовых результатов CD Projekt RED раскрыла текущее распределение ресурсов между отдельными проектами. Данные отражают ситуацию по состоянию на 31 июля 2026 года и показывают, что несколько команд значительно укрепились за последние три месяца.

Самая большая команда по-прежнему работает над The ​​Witcher 4. На конец июля над игрой работали 519 разработчиков, по сравнению с 513 на 30 апреля. Команда, ответственная за Cyberpunk 2, показала значительно больший рост, увеличившись со 163 до 184 человек.

Незначительные изменения произошли в команде Project Sirius, которая теперь насчитывает 84 человека, на одного больше, чем на конец апреля. В Project Hadar количество разработчиков увеличилось с 24 до 33.

Во время конференции также стало известно о масштабах команды, работающей над Songs of the Past. В разработке дополнения участвуют 220 человек. Подавляющее большинство, 170 разработчиков, — из Fool's Theory, а 10 человек работают над проектом непосредственно из CD Projekt Red. Остальные около 40 человек задействованы в производстве на аутсорсинге.

Индустрия 49
44
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Azimut zvuk

Какие он там обороты набирает?)они ведьмака уже сколько делают нового?с такими оборотами второй кибер году так в 36 выйдет.

15
Just-Name

Ну раз у них такая большая студия, могли и бы DLC к киберпанку параллельно сделать. к ведьмаку 3 2015 года ведь время и ресуры нашлись на новое дополнение.

3
Александр Лютобор

Компания стала развиваться Стахановски

1
GentleHalden

Кп 2 пусть лучше быстрее лепят 😭 раз на аддоны для КП 2077 забили 😭