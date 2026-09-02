CD Projekt расширяет команду: над Songs of the Past работают 220 человек, Cyberpunk 2 набирает обороты

В ходе презентации финансовых результатов CD Projekt RED раскрыла текущее распределение ресурсов между отдельными проектами. Данные отражают ситуацию по состоянию на 31 июля 2026 года и показывают, что несколько команд значительно укрепились за последние три месяца.

Самая большая команда по-прежнему работает над The ​​Witcher 4. На конец июля над игрой работали 519 разработчиков, по сравнению с 513 на 30 апреля. Команда, ответственная за Cyberpunk 2, показала значительно больший рост, увеличившись со 163 до 184 человек.

Незначительные изменения произошли в команде Project Sirius, которая теперь насчитывает 84 человека, на одного больше, чем на конец апреля. В Project Hadar количество разработчиков увеличилось с 24 до 33.

Во время конференции также стало известно о масштабах команды, работающей над Songs of the Past. В разработке дополнения участвуют 220 человек. Подавляющее большинство, 170 разработчиков, — из Fool's Theory, а 10 человек работают над проектом непосредственно из CD Projekt Red. Остальные около 40 человек задействованы в производстве на аутсорсинге.