Выход GTA 6 произвёл огромное впечатление на игровую индустрию. Многие разработчики восхищаются масштабом, детализацией и техническими достижениями проекта Rockstar, однако считают, что другим студиям не стоит пытаться повторить его успех любой ценой.

Креативный директор Cyberpunk 2 Игорь Саржиньский признал, что новая Grand Theft Auto может вызвать у разработчиков открытых миров чувство подавленности. Он с иронией назвал GTA 6, возможно, величайшим художественным достижением в истории, отметив её масштаб, насыщенность деталями, целостность и продуманность.

«Это технологическое и творческое чудо», — написал Саржиньский в Bluesky, пошутив, что Cyberpunk 2 отменена, а сам он теперь собирается подметать осенние листья во дворе.

Впрочем, разработчик быстро уточнил, что CD Projekt RED не собирается отказываться от проекта или пытаться напрямую конкурировать с Rockstar.

«На самом деле, я думаю, мы создаём что-то своё, с другим уникальным характером», — добавил он. По словам Саржиньского, GTA 6 впечатляет так же, как и любое великое произведение искусства: она расширяет представления о возможном и воплощает захватывающую творческую задумку практически безупречно.

С ним согласен и руководитель издательского направления Larian Studios Майкл Доуз. Он отметил, что в непростое время особенно приятно видеть, как игра объединяет людей разных поколений и интересов вокруг общего культурного события.

«Не каждая игра должна быть GTA. Это оставляет пространство для других типов проектов и делает такие редкие события ещё более особенными», — написал Доуз.

Дизайнер Naughty Dog Майкл Барклай также сравнил впечатления от GTA 6 с тем, как Bugatti Veyron могла бы выглядеть в глазах испуганного ребёнка викторианской эпохи.

В индустрии уже звучали подобные заявления после выхода Baldur’s Gate 3 в 2023 году. Тогда разработчики предупреждали, что не стоит пытаться повторить масштаб ролевой игры, её интерактивность, объём озвучки и множество сюжетных развилок.

При этом GTA 6 не должна становиться обязательным ориентиром для всех студий. Руководитель издательского направления Rockstar Дженнифер Колбе недавно опровергла слухи о бюджете в 2 миллиарда долларов, уточнив, что затраты на игру составили менее 1,5 миллиарда. Даже эта сумма остаётся недоступной для большинства разработчиков, особенно если учитывать, что Rockstar может рассчитывать на огромные доходы от GTA Online.

На фоне растущих бюджетов разработка крупных игр становится всё более рискованной: неудачный релиз способен привести к массовым увольнениям или закрытию студии. Поэтому стремление превзойти GTA 6 может оказаться опасным для индустрии.