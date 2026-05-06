CD Projekt RED открыла набор в нарративную команду сиквела Cyberpunk 2077

Хотя основные ресурсы CD Projekt RED сейчас брошены на новую сагу о «Ведьмаке», бостонское подразделение студии планомерно наращивает темпы работы над сиквелом Cyberpunk 2077. На текущий момент над проектом трудятся около 150 специалистов, а перенос разработки в США позволил привлечь новые таланты для усиления команды.

Тем не менее фанатам Найт-Сити стоит набраться терпения. Недавние публикации Павла Саско в соцсети X подтвердили, что команда остро нуждается в опытных сценаристах. Новым сотрудникам предлагают не просто следовать сценарию, а самостоятельно проектировать и внедрять уникальные сюжетные линии во вселенную игры. Такой поиск «архитекторов смыслов» наглядно демонстрирует, что проект сейчас находится на этапе формирования нарративного костяка.

Очевидно, что до релиза Cyberpunk 2 пройдут годы, так как игра всё еще пребывает на стадии раннего препродакшена. Тем не менее активный найм топовых творческих кадров говорит о желании CDPR создать максимально глубокое и вариативное продолжение, которое сможет превзойти оригинал.