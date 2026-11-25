Во время презентации свежего финансового отчёта руководство польской студии CD Projekt RED заявило об изменении производственной модели, призванной положить конец многолетним перерывам между крупными релизами. В компании признали, что в прошлом игрокам приходилось слишком долго ждать новых проектов, и представили обновлённый подход к разработке.

Если ранее CD Projekt RED концентрировала все основные ресурсы на одном тайтле и приступала к концептуальной проработке следующего лишь на финальном этапе производства, то теперь студия ведёт несколько игр параллельно и активнее привлекает внешние команды разработчиков.

В компании рассчитывают, что новая схема позволит обеспечить регулярный выход релизов и стабилизировать финансовые показатели. До сих пор выручка CD Projekt RED резко возрастала в годы крупных премьер и заметно снижалась в периоды затишья. Это подтверждают и актуальные данные: в третьем квартале выручка от продаж составила 208,17 млн злотых, что на 31,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Результаты новой производственной стратегии уже отражены в ближайших планах студии:

В следующем году выйдет дополнение The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past.

В 2028 году ожидается релиз The Witcher 4, после чего следующие части новой трилогии будут выходить каждые два года.

Одновременно продолжается работа над Cyberpunk 2 и новой оригинальной франшизой Project Hadar.

На фоне обсуждения отчёта в компании также уточнили дальнейшие кадровые планы по Cyberpunk 2 — вскоре после того, как креативный директор проекта Игорь Сажиньский в шутливой форме восхитился уровнем качества Grand Theft Auto 6. В CDPR заверили, что работа над сиквелом идёт хорошими темпами: к концу 2027 года штат проекта планируют расширить примерно до 320 сотрудников, однако точные сроки перехода игры из стадии препродакшена в полноценную разработку пока не называются.