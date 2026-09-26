Директор Cyberpunk 2 встретил фаната, жалующегося на грустные концовки, и намекнул, что в сиквеле ничего не изменится

В свежем 33-м выпуске подкаста "AnsweRED" от 24 сентября, посвященном творческому процессу, урокам Cyberpunk 2077, а также будущему франшизы, вице-президент и гейм-директор Cyberpunk 2 Гейб Аматанджело поделился забавной историей из жизни бостонского офиса CDPR.

По его словам, две недели назад он заправлял машину на заправке "Shell" неподалеку от студии. На нем была футболка с Cyberpunk. Кассир сразу заметил это и завел разговор:

- О, Cyberpunk. Я в него играл.

- И как тебе?

- Ну… все концовки какие-то грустные.

- Так и задумано. Ты должен порефлексировать, подумать.

- Да, но это было просто грустно. Я думал, будет нормальный счастливый конец.

На что Аматанджело ответил:

Добро пожаловать в Найт-Сити. Здесь нет счастливых концовок.

История прозвучала в контексте разговора о том, что Cyberpunk 2077 сознательно избегает черно-белых решений и счастливых финалов, предлагая игроку оттенки серого и эмоционально тяжелые выборы. Разработчики не раз подчеркивали: игра должна быть не только развлечением, но и чем-то осмысленным, что бросает вызов, а не просто дает игроку то, что он ищет.

Судя по ответу Аматанджело, философия Найт-Сити не изменится и в сиквеле. Впрочем, разработчики отмечают, что Cyberpunk 2 не будет копировать 2077: команда в Бостоне за последний год удвоилась, а работа идет в кросс-дисциплинарных командах, которые постоянно общаются, а не сидят в разных отделах, как это было при разработке оригинальной игры