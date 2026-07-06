"Это будет совершенно другая игра": креативный директор Cyberpunk 2 выступает против кат-сцен от третьего лица

Cyberpunk 2077 — мастер-класс кат-сцен от первого лица. От вступительного монтажа Найт-Сити до концовки игры, RPG от CD Projekt Red демонстрирует мастерство по захватывающему повествованию, но некоторые фанаты всё ещё хотят иметь возможность использовать кинематографические сцены от третьего лица.

Уже стало совершенно ясно, что находящаяся на ранней стадии разработки Cyberpunk 2 продолжит тенденцию кат-сцен от первого лица. Однако в новой дискуссии с фанатами креативный директор грядущей игры Игорь Саржинский объяснил, что изменение вида кат-сцен от первого лица на вид от третьего было бы «резким».

Ах, ещё одна тема на Reddit о том, как кат-сцены от третьего лица сделали бы игру лучше. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь наконец-то уточнил. Какие именно сцены от первого лица лучше бы смотрелись в виде неинтерактивных кат-сцен в стиле олдскул.

Саржинский утверждает, что «использование кат-сцен от третьего лица "лишь иногда" было бы крайне неприятным», даже гарантируя, что это отвлекало бы игроков от происходящего. Что касается того, стоило ли игре использовать кат-сцены от третьего лица на протяжении всего сюжета? Креативный директор Cyberpunk 2 утверждает, что это сделало бы её «совершенно другой игрой».

Более того, Саржински опроверг утверждения о том, что создание кат-сцен полностью от первого лица каким-то образом проще, чем от третьего.

Создание интерактивных, нелинейных, сцен в реальном времени без монтажных склеек, но с возможностью свободного перемещения камеры и часто движения, в 3 раза сложнее и дороже, чем создание кат-сцен в старом стиле. Если бы мы хотели сократить масштаб, мы бы сделали сцены в стиле The Witcher 3.

Для Саржински сосредоточение на кат-сценах от первого лица оказалось невероятно полезным для Cyberpunk 2077.

Больше всего мне понравилось, когда я видел, как игроки раскачивают камеру во время концерта Red Dirt Samurai Иногда мне хотелось бы, чтобы мы реализовали в игре механику кивков головой, как выбор между «да» и «нет»»

Саржински часто говорил о своем решении полностью сосредоточиться на кат-сценах от первого лица, утверждая, что они «дают непрерывное погружение» больше, чем то, что могут предложить кат-сцены от третьего лица. Тем не менее, фанаты по-прежнему жаждут вида от третьего лица в Cyberpunk 2077 и её грядущем сиквеле, особенно из-за великолепной кастомизации персонажей и стиля первой игры. Но произойдёт ли это? Навряд ли.