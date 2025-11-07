Хидэо Кодзима может появиться в Cyberpunk 2? Загадочная встреча с CD Projekt Red взбудоражила интернет

Вторая встреча студии CD Projekt Red с Хидэо Кодзимой вновь разожгла споры о возможном появлении легендарного разработчика в новой игре польской компании.

Ровно год спустя после предыдущих сообщений создатель серии Metal Gear опубликовал новое фото с разработчиками. Что забавно, обе новые фотографии сделаны так, что выглядят практически идентично снимкам 2024 года. Более того, даже текст поста идентичен: «Со всеми из CD Projekt Red».

Изначально это интерпретировалось как намёк на появление актёра в новом проекте Кодзимы. Однако визит команды CD Projekt Red наводил на мысль о связи той встречи с вселенной Cyberpunk 2077. Дело в том, что японский разработчик появился в той игре и озвучил одного из второстепенных персонажей. Неужели этот герой вернётся в Cyberpunk 2?

Стоит также упомянуть, что в Kojima Productions идёт набор на работу над двумя следующими играми студии. Вероятно, это никак не связано с визитом поляков. Вероятно.