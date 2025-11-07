ЧАТ ИГРЫ
Хидэо Кодзима может появиться в Cyberpunk 2? Загадочная встреча с CD Projekt Red взбудоражила интернет

Simple Jack Simple Jack

Вторая встреча студии CD Projekt Red с Хидэо Кодзимой вновь разожгла споры о возможном появлении легендарного разработчика в новой игре польской компании.

Ровно год спустя после предыдущих сообщений создатель серии Metal Gear опубликовал новое фото с разработчиками. Что забавно, обе новые фотографии сделаны так, что выглядят практически идентично снимкам 2024 года. Более того, даже текст поста идентичен: «Со всеми из CD Projekt Red».

Изначально это интерпретировалось как намёк на появление актёра в новом проекте Кодзимы. Однако визит команды CD Projekt Red наводил на мысль о связи той встречи с вселенной Cyberpunk 2077. Дело в том, что японский разработчик появился в той игре и озвучил одного из второстепенных персонажей. Неужели этот герой вернётся в Cyberpunk 2?

Стоит также упомянуть, что в Kojima Productions идёт набор на работу над двумя следующими играми студии. Вероятно, это никак не связано с визитом поляков. Вероятно.

Tiger Goose
Джек, а этот "взбудораженный" интернет с тобой в одной палате?

11
maximus388

Если только в виде камео, ему не привыкать.

9
Святой Джо

4
ZAUSA

Я уже забыл, что он был в первой части, настолько "важный" персонаж.

2
Аристов--Черный

Дальше взаимных отсылок дело не дойдёт надеюсь. Шизе Годзимы-кения не место во вселенной Киберпанка, а самому "сценаристу, режиссёру, геймдизайнеру, постановщику танцев, почётному уборщику..." до уровня историй CD Projekt Red, как до Китая раком:)

Чудик в кабаке, да маринованный звиздючок в "Киберпанке" и парочка кибер-приколдэсов в "Смерти на мелководье" - было вполне достаточно.

2
J a r v i s

Да на*уй он там второй раз нужен? Оверхайпнутый чувак, а в итоге все его игры максимально уныло играются

1
Константин335

Ого, круто. Вот бы и правда гений появился в игре

1
5uperNova

Платный Компаньон Цири, вместо Лютика

Lvinomord

Было бы прикольно какой нибудь кислотный квест с ним замутить.Что нибудь в его духе ;)

Scorpion_GamePlay

Через 10 лет выйдет, естественно он появится

