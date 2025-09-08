Киану Ривз готов снова сыграть Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2

Киану Ривз заявил, что с радостью вернётся к роли Джонни Сильверхенда в продолжении Cyberpunk 2077. В интервью IGN, которое актёр дал во время промотура своего нового фильма «Удача», он признался:

«Абсолютно. Я бы с удовольствием снова сыграл Джонни Сильверхенда».

Ривз стал культовой фигурой для сообщества Cyberpunk ещё на E3 2019, где его легендарная фраза «you’re breathtaking» превратилась в мем и закрепила актёра в сердцах фанатов.

Будет ли Джонни Сильверхенд частью Cyberpunk 2, пока неясно — многое зависит от того, какой финал CD Projekt сделает каноном. Сценарий может предусматривать как камео, так и полноценное возвращение героя, либо студия решит начать новую историю с нуля.

Создатель вселенной Майк Пондсмит ранее намекнул, что в Cyberpunk 2 появится новый город, «словно Чикаго, но пошедший не по тому пути», при этом Найт-Сити тоже останется в игре.

CD Projekt подтвердила, что сиквел находится в стадии пред-продакшена под названием Cyberpunk 2 (Project Orion). Сейчас над проектом трудятся более 100 разработчиков, а релиз, по прогнозам, состоится не раньше 2030 года.