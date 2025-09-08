Киану Ривз готов снова сыграть Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2

Киану Ривз заявил, что с радостью вернётся к роли Джонни Сильверхенда в продолжении Cyberpunk 2077. В интервью IGN, которое актёр дал во время промотура своего нового фильма «Удача», он признался:
«Абсолютно. Я бы с удовольствием снова сыграл Джонни Сильверхенда».
Ривз стал культовой фигурой для сообщества Cyberpunk ещё на E3 2019, где его легендарная фраза «you’re breathtaking» превратилась в мем и закрепила актёра в сердцах фанатов.
Будет ли Джонни Сильверхенд частью Cyberpunk 2, пока неясно — многое зависит от того, какой финал CD Projekt сделает каноном. Сценарий может предусматривать как камео, так и полноценное возвращение героя, либо студия решит начать новую историю с нуля.
Создатель вселенной Майк Пондсмит ранее намекнул, что в Cyberpunk 2 появится новый город, «словно Чикаго, но пошедший не по тому пути», при этом Найт-Сити тоже останется в игре.
CD Projekt подтвердила, что сиквел находится в стадии пред-продакшена под названием Cyberpunk 2 (Project Orion). Сейчас над проектом трудятся более 100 разработчиков, а релиз, по прогнозам, состоится не раньше 2030 года.
честно говоря новый Cyberpunk даже не жду, особенно учитывая то, по какому пути сейчас развивается ведьмак. скорее всего в новом киберпанке вообще откажутся от выбора пола и героем будет баба, а я не очень люблю играть за женских персонажей
Интересно, а ру актер озвучки согласится снова дублировать Сильверхенда. Потому что его голос ну прям очень хорошо подобран.
ии актер сделает отлично к релизу с каким ты пожелаешь голосом
Так без него уже ни как!)
смотря какая концовка
// Азамат Шехов
Киану ты хорошо подумал, насчёт Гэндербага 2? Прочти вот это и хорошенько подумай ещё разок стоит ли туда лезть!
Мэри Кенни, известная активистка, поддерживающая различные движения за прогрессивную репрезентацию, перешла на работу в CD Projekt RED на должность ведущего сценариста. Ранее она работала в Insomniac Games, где участвовала в разработке таких проектов, как Marvel's Wolverine и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. В своих прошлых проектах Кенни часто высказывала жалобы на недостаточную репрезентацию в играх и индустрии в целом.
В своем заявлении Кенни выразила радость по поводу нового места работы и нетерпение поделиться подробностями о своем проекте в CD Projekt RED. Она также активно поддерживает деятельность компании Sweet Baby, занимающейся продвижением повесток дня по репрезентации и инклюсивности в медиа и играх.