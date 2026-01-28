Креативный директор Cyberpunk 2 намекает, что кат-сцены в сиквеле тоже будут только от первого лица

Разработчики из CD Projekt Red дали понять, что кат-сцены от первого лица, ставшие визитной карточкой Cyberpunk 2077, останутся главным форматом и в сиквеле, известном как Project Orion (или Cyberpunk 2). Креативный директор проекта Игорь Саржинский косвенно подтвердил это, поделившись в соцсетях рабочими скриншотами из разработки дополнения Phantom Liberty.

Признаю, создавать такие кат-сцены было бы очень приятно (потому что все выглядит сногсшибательно), но в итоге я больше ценю наше непрерывное погружение.

Этот подход повторяет философию оригинала. Cyberpunk 2077 намеренно избегал перехода в третье лицо даже в роликах, редко покидая перспективу главного героя Ви, чтобы усилить эффект присутствия. В студии подчеркнули, что не сожалеют о решении оставить оригинальную игру строго в первом лице, поскольку это помогло ей обрести собственную идентичность.

Судя по последним заявлениям, Project Orion продолжит этот курс. Впрочем, возвращения в Найт-Сити придется ждать еще долго: в настоящее время основные силы CD Projekt Red сфокусированы на разработке новой игры во вселенной "Ведьмака", а в этом году, по слухам, может выйти новое дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt.