Креативный директор Cyberpunk 2 намекает, что кат-сцены в сиквеле тоже будут только от первого лица

Разработчики из CD Projekt Red дали понять, что кат-сцены от первого лица, ставшие визитной карточкой Cyberpunk 2077, останутся главным форматом и в сиквеле, известном как Project Orion (или Cyberpunk 2). Креативный директор проекта Игорь Саржинский косвенно подтвердил это, поделившись в соцсетях рабочими скриншотами из разработки дополнения Phantom Liberty.
Признаю, создавать такие кат-сцены было бы очень приятно (потому что все выглядит сногсшибательно), но в итоге я больше ценю наше непрерывное погружение.
Этот подход повторяет философию оригинала. Cyberpunk 2077 намеренно избегал перехода в третье лицо даже в роликах, редко покидая перспективу главного героя Ви, чтобы усилить эффект присутствия. В студии подчеркнули, что не сожалеют о решении оставить оригинальную игру строго в первом лице, поскольку это помогло ей обрести собственную идентичность.
Судя по последним заявлениям, Project Orion продолжит этот курс. Впрочем, возвращения в Найт-Сити придется ждать еще долго: в настоящее время основные силы CD Projekt Red сфокусированы на разработке новой игры во вселенной "Ведьмака", а в этом году, по слухам, может выйти новое дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt.
К величкому счастью. Третье лицо всегда и везде убивает погружение
Куда погружение?
Когда игра красивая, и в ней есть все эти шмотки, доспехи, +ещё модами добавляют разные косметические шмотки.
Самый кайф гонять от 3 лица, что бы хоть видеть все эти старания свои.
Самый лучший варик, это переключение между первым и третьим.
Беседка почему-то это может. Даже помойный аватар смог от 3 лица сделать.
Тупейшая субъективщина
Отсутствие камеры от 3 лица = индюшатина. Awoved, Outer Worlds и KCD подтвердят
В абобе есть камера от 3 лица.
Вот, даже в какой-то абобе и то не поленились сделать 3е лицо, хотя бы как опцию
А лучше бы сделали возможность выбирать, играть от первого или от третьего
нет не одной игры в которой 1 и 3 равноценные и сделаны хорошо. Это всегда костыль на который еще и тратятся ресурсы которые можно на более важные вещи пустить.
в ТЕС оба норм сделаны
Не люблю игры от первого лица. Максимум - Mirror's Edge. И то она была бы не хуже от третьего лица.
Очень хорошо! Одни из самых крутых кат-сцен были в игре, в плане естественности так точно - разные посиделки с чуваками и чувихами... даже не знаю, где ещё могли быть подобные. Но в открытом мире хотелось бы, чтобы дали возможность переключения.
Могли бы сделать игру от первого лица, а кат-сцены от третьего. Чтобы хоть какой то смысл был от создания персонажа.
А зачем мне в катсценах 3 лицо?
Как раз весь сок, когда играешь от 3 лица, в такие игры.
А если бы у н з был бы мозг, делали бы переключение между первым и третьим.
Делаешь игру от первого лица, и добавляешь третье лицо, которое можно активировать лишь в определенных ситуациях. Вуаля, для исследования мира и боя много анимаций не нужно, а катсцены принудительно запускаются от первого лица. Все довольно, и игроки, и разрабы которым париться над каждой сценой два раза не придеться.
Уровень принятия кат сцен, заставок и сюжетных актов от разного лица и перспективы - это сугубая субъективность. Если режиссёры грамотно сделали план и кадр от третьего лица, игра ошущается как фильм, кино, если грамотно обрисовали все происходящее от первого, как в том же Dying Light - то ощущается как в собственном глазу. Кому и как играть дело личное. Разработчики кибердрочки могли бы сделать выбор катсцен. От третьего, либо от первого, хотя бы не все. Потому что вообще не покайфу сидеть и смотреть на все встречи с персонажами, когда ты очень долго делал внешность Ви, одевал его. Там только пролог и концовка показыаает его лицо, ну и эти
Ну и ладно.
Самый большой минус для меня в Киберпанке был отсутствие 3-го... И тут во втором этого тоже не планируют. Хотя до последнего надеюсь на опциональный геймплей, где мне самому дадут выбор как мне удобнее играть и погружаться в мир. Я люблю видеть своего персонажа, а не быть просто летающей по миру камерой.
Фигня, пытаются оправдать лень и экономию, лишь бы не прорабатывать от 3го лица.
Толку тогда от редатора персонажей, если своего не видишь