Майк Пондсмит подтвердил возвращение Найт-Сити в Cyberpunk 2 - игроков также будет ждать еще один город

Во время последнего эпизода сессии по настольной ролевой игре Cyberpunk RED, в которой приняли участие сотрудники студии CD Projekt RED, создатель культовой вселенной Майк Пондсмит сделал важное заявление относительно места действия сиквела Cyberpunk 2077. Новая часть экшена может подарить игрокам сразу два города.

Отвечая на вопросы о географии Cyberpunk 2, автор франшизы развеял опасения тех, кто боялся полной смены локации, и лаконично подтвердил статус калифорнийского мегаполиса: «Найт-Сити все еще там».

Среди фанатского сообщества долгое время ходили теории, что действие сиквела перенесется в Чикаго начала 2080-х годов. По мнению игроков, именно этот разрушенный мегаполис лучше всего подходил под обрывки описаний и намеки разработчиков. Однако подтверждение Пондсмита указывает на то, что игроков ждет сразу два города. При этом основным кандидатом на роль новой локации взамен Чикаго выступает «Плекс» — гигантский восточный мегалополис Новых Соединенных Штатов Америки (НСША), объединяющий территории от Бостона и Нью-Йорка до Балтимора и Вашингтона.

Упоминания «Плекса» неоднократно всплывали в поздних материалах по вселенной. Появление столь контрастного региона наряду со знакомым Найт-Сити позволит авторам не только показать развитие калифорнийского «города мечты» после событий оригинальной игры, но и взглянуть на политическое и корпоративное сердце восточного побережья.

Напомним, ранее Майк Пондсмит уже раскрыл неожиданные секреты Адама Смэшера и Альт Каннингем, рассказав о тайной любви грозного киборга к творчеству Элвиса Пресли и истинном характере легендарной нетраннерши, которая всегда оставалась застенчивой «ботаничкой».

Сейчас активная разработка Cyberpunk 2 ведется силами нового подразделения CD Projekt RED в Бостоне. Проект находится на ранней стадии производства, а его релиз состоится не ранее чем через несколько лет.