"Мы уже живем в киберпанке": креативный директор Cyberpunk 2 рассказал, что сиквел будет связан с темами реальной жизни

В 33-м эпизоде официального подкаста CD PROJEKT RED "AnsweRED" креативный директор Cyberpunk 2 Игорь Саржиньский немного рассказал, как команда формирует видение новой игры. По его словам, при работе над сиквелом авторы специально смотрят на текущую реальность:
Я думаю, мы все понимаем, что уже живем в киберпанке. Большинство его элементов уже здесь - разве что киберимплантов пока нет, хотя и тут можно поспорить. Конечно же, мы не хотим, чтобы наша игра была назидательной или содержала слишком навязчивые посылы. Но она должна вступать в диалог с некоторыми темами из реальной жизни. Она должна быть не просто развлечением, а чем-то осмысленным для тех времен, в которых мы живем.
Game Director Гейб Аматанджело добавил, что команда продолжает искать баланс между "чистым развлечением" и более глубоким, почти художественным высказыванием. По его словам, хорошее развлечение - это то, которое полностью вовлекает игрока и заставляет его думать.
Cyberpunk 2 пока находится на стадии препродакшена и разрабатывается под руководством Аматанджело и Саржиньского в североамериканском офисе CD PROJEKT RED.
Будет поучительный повесточный кал. Они в dlc уже на полную продались фемской теме. Дальше только хуже будет.
Ну и всё что сказано до слова Но не имеет смысла.
Прошёл полностью киберпанк вместе с dlc.
Игра пустышка, сюжет хрень, персонажи неинтересные.
Заказы намного интереснее проходить и на этом всё. Графически игра не впечатлило. Игра кал!
Играйте в Deus Ex, это настоящий киберпанк.