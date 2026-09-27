"Мы уже живем в киберпанке": креативный директор Cyberpunk 2 рассказал, что сиквел будет связан с темами реальной жизни

В 33-м эпизоде официального подкаста CD PROJEKT RED "AnsweRED" креативный директор Cyberpunk 2 Игорь Саржиньский немного рассказал, как команда формирует видение новой игры. По его словам, при работе над сиквелом авторы специально смотрят на текущую реальность:

Я думаю, мы все понимаем, что уже живем в киберпанке. Большинство его элементов уже здесь - разве что киберимплантов пока нет, хотя и тут можно поспорить. Конечно же, мы не хотим, чтобы наша игра была назидательной или содержала слишком навязчивые посылы. Но она должна вступать в диалог с некоторыми темами из реальной жизни. Она должна быть не просто развлечением, а чем-то осмысленным для тех времен, в которых мы живем.

Game Director Гейб Аматанджело добавил, что команда продолжает искать баланс между "чистым развлечением" и более глубоким, почти художественным высказыванием. По его словам, хорошее развлечение - это то, которое полностью вовлекает игрока и заставляет его думать.

Cyberpunk 2 пока находится на стадии препродакшена и разрабатывается под руководством Аматанджело и Саржиньского в североамериканском офисе CD PROJEKT RED.