Новая вакансия CD Projekt RED указывает на возможный выход Cyberpunk для мобильных устройств

Польская студия CD Projekt RED, известная по играм Cyberpunk 2077 и серии The Witcher, разместила вакансию на должность "Руководитель отдела технического контроля качества" в своем офисе в Бостоне, США. В описании обязанностей указана необходимость заниматься "техническим контролем качества продуктов на различных платформах, включая ПК, консоли и мобильные устройства".

Пункт про мобильные устройства немедленно привлек внимание игроков и инсайдеров. Многие увидели в нем возможный намек на то, что студия ведет разработку мобильной версии Cyberpunk - либо для следующей основной игры проекта (известной под кодовым названием "Project Orion"), либо для отдельного спин-оффа. К разговору присоединились инсайдеры, такие как NinjaGo и Sarge, которые в своих твитах также отметили высокую вероятность такого шага со стороны CD Projekt RED.

Если слухи подтвердятся, выход Cyberpunk на мобильных платформах может существенно расширить аудиторию франшизы, выведя ее на стремительно растущий мобильный рынок. Это также усилило бы общую тенденцию по адаптации крупных AAA-франшиз для мобильных устройств и могло бы принести студии значительный доход в регионах, где мобильный гейминг доминирует.

Однако студия пока не делала официального анонса. Вакансия также может подразумевать тестирование на портативных консолях вроде Nintendo Switch или Steam Deck, а не смартфонах.