Новый Cyberpunk - это Cyberpunk 2? CD Projekt RED могла раскрыть название ожидаемого приключения

Студия CD Projekt RED весьма необычно подошла к выбору названия для своего нового приключения из вселенной Анджея Сапковского. Создатели игры не хотели, чтобы журналисты называли ее The Witcher 4, так как это могло бы означать, что это прямое продолжение приключений Геральта. В конечном итоге студия решила сама использовать подобное название, что вызвало немалое удивление.

Параллельно с The Witcher 4, CDPR разрабатывает и новую игру из вселенной Cyberpunk. С этой целью в США была создана вторая большая команда, полностью занимающаяся этим проектом. Официально проект пока известен под кодовым названием «Project Orion», и студия пока не раскрывает, под каким же названием он в итоге выйдет.

Но теперь, похоже, что CDPR решила изменить свою стратегию. В официальных публикациях уже фигурирует аббревиатура Cyberpunk 2, что может свидетельствовать о том, что именно под таким названием выйдет новое приключение в Найт-Сити. Для студии, которая обычно старалась как можно дольше держать подобную информацию в секрете, это значительное изменение стратегии.

Впрочем, ждать релиза Cyberpunk 2 придется еще очень долго. Несмотря на то что работа над игрой ведется уже несколько месяцев, подготовка столь масштабной игры в жанре ААА занимает более пяти лет. Так что игрокам стоит запастись терпением - новое приключение в Найт-Сити вряд ли дебютирует раньше конца текущего десятилетия.