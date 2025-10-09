Павел Саско намекнул, что мы услышим историю Ви в Cyberpunk 2

Во время своего визита в Китай ведущий геймдизайнер CD Projekt Red Павел Саско принял участие в съемках специального выпуска для канала STN工作室. В неформальной беседе, посвященной разработке игр, нарративному дизайну и творческому поиску, состоялась импровизированная сессия вопросов и ответов, где один из поклонников спросил: Услышим ли мы историю Ви в продолжении? Если нет, то будет ли коктейль в его честь в меню бара?"

Ответ Саско был уклончивым, но весьма красноречивым:

Я не могу много говорить о Cyberpunk 2, но вы, вероятно, знаете ответ.

Одним из самых ярких моментов беседы стал рассказ Саско о создании персонажей. На вопрос о том, что появляется первым - персонаж или его сюжетная линия, геймдизайнер привёл в пример Джуди Альварес, одну из самых популярных героинь Cyberpunk 2077.

На самом деле, вот как было например с Джуди в Cyberpunk 2077. С самого начала мы называли ее "брейнданс-техником". Это была, по сути, вся ее характеристика. То есть, Джуди существовала в истории как "брейнданс-техник", и мы, типа... в течении первого года даже не работали над ее прической.

Таким образом, визит Павла Саско пролил свет как на прошлое, так и на будущее Cyberpunk. Он напомнил, что даже культовые персонажи рождаются из простых идей, и дал понять, что команда готова двигаться вперед, оставляя легенды Найт-Сити в виде воспоминаний и, возможно, названий напитков в меню баров.