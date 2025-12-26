По данным аналитика, выход сиквела Cyberpunk 2077 вместе с мультиплеером запланирован на 2030 год

CD Projekt RED в настоящее время занята разработкой сиквела Cyberpunk 2077. Польская студия укрепляет свою команду, привлекая одних из лучших специалистов игровой индустрии, хотя до выхода проекта ещё несколько лет. Однако новый слух уже обозначил возможные сроки релиза.

Релиз сиквела Cyberpunk, получившего кодовое название Project Orion, запланирован на четвёртый квартал 2030 года. В отличие от оригинала, новая игра будет включать встроенный многопользовательский режим сразу на момент запуска.

Информация исходит от польского аналитика Матеуша Хржановского, ранее сообщившего о выходе нового DLC для The Witcher 3. По его оценкам, в настоящее время над Project Orion работают около 132 разработчиков, но ожидается, что команда удвоится в течение нескольких лет.

Однако решение о включении многопользовательского режима существенно повлияло на бюджет. По сообщениям, CD Projekt RED увеличила затраты на разработку до 1,5 миллиарда польских злотых (около 400 миллионов долларов), что значительно превышает бюджет предшественницы.

Изначально релиз игры планировался немного раньше, но добавление онлайн-компонента потребовало продления сроков производства. Такой сценарий делает возможным выход The ​​Witcher 4 раньше новой Cyberpunk, возможно, в период с 2027 по 2028 год.

Однако фанаты остаются осторожными, помня о проблематичном запуске Cyberpunk 2077, которая вышла в плохом техническом состоянии, несмотря на годы разработки. Однако, похоже, CD Projekt RED полна решимости не повторять тех же ошибок, поэтому маловероятно, что дебют Project Orion окажется столь же проблематичным.