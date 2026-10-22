Половина команды квест-дизайнеров Cyberpunk 2 начинала с создания модов для "Ведьмака"

Моддинг всегда играл ключевую роль в проектах CD Projekt RED. Польская студия настолько ценит таланты из фанатской среды, что активно привлекает их к разработке своих главных хитов.
В свежем выпуске подкаста REDstreams Павел Саско, заместитель директора по разработке сиквела Cyberpunk 2077, поделился интересными деталями о текущем составе команды квест-дизайнеров. По его словам, около половины сотрудников отдела начинали свой путь как авторы любительских модификаций для The Witcher 2 и The Witcher 3. Позже перспективных разработчиков пригласили в штат для создания официального контента.
Подобная практика — далеко не редкость для игровой индустрии. Например, Bethesda Game Studios уже много лет использует аналогичный подход при формировании своих команд.
то же самое балабольство мы все поняли сейчас вот вот покажем будет прям рпг и в каждый дом можно зайти , да мы там еще моды делали пук
Да успокойся уже со своим суперпуком