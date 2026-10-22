Половина команды квест-дизайнеров Cyberpunk 2 начинала с создания модов для "Ведьмака"

Моддинг всегда играл ключевую роль в проектах CD Projekt RED. Польская студия настолько ценит таланты из фанатской среды, что активно привлекает их к разработке своих главных хитов.

В свежем выпуске подкаста REDstreams Павел Саско, заместитель директора по разработке сиквела Cyberpunk 2077, поделился интересными деталями о текущем составе команды квест-дизайнеров. По его словам, около половины сотрудников отдела начинали свой путь как авторы любительских модификаций для The Witcher 2 и The Witcher 3. Позже перспективных разработчиков пригласили в штат для создания официального контента.

Подобная практика — далеко не редкость для игровой индустрии. Например, Bethesda Game Studios уже много лет использует аналогичный подход при формировании своих команд.