Разработчик Cyberpunk 2 рассказал, какие уроки CD Projekt RED извлекла из провального старта Cyberpunk 2077

Спустя более пяти лет после релиза Cyberpunk 2077 игра воспринимается совсем иначе — во многом благодаря масштабной работе CD Projekt RED над ошибками и крупному дополнению Phantom Liberty. Однако путь к нынешнему успеху был долгим и болезненным. Об этом откровенно рассказал Павел Саско, ведущий квест-дизайнер Cyberpunk 2077 и нынешний геймдиректор Cyberpunk 2.

По словам Саско, главный творческий урок заключался в необходимости фокуса и дисциплины. Он отметил, что Cyberpunk 2077 лучше всего работает в те моменты, когда игровые системы, сюжет и темы усиливают друг друга, а не конфликтуют между собой. В противном случае амбиции начинают мешать целостности проекта.

Отдельно разработчик затронул проблему так называемого лудонарративного диссонанса. По сюжету главный герой V постепенно умирает из-за чипа Relic, слабеет и теряет контроль над своим телом, но при этом в геймплейном плане становится всё сильнее с каждым заданием. Команда постаралась превратить это противоречие в часть драматического напряжения, однако, как признаёт Саско, на более раннем этапе разработки этому стоило уделить больше внимания.

Технические выводы оказались не менее важными. CD Projekt RED осознала, насколько критично иметь надёжную и масштабируемую основу. Многие улучшения, которые игроки видят сегодня, стали возможны лишь после полной переработки ключевых систем, а не поверхностных заплаток. Саско подчеркнул, что амбиции должны идти рука об руку с техническими возможностями, а ограничения — не игнорироваться, а использоваться для более продуманных дизайнерских решений.

Главным же итогом он назвал внутреннее «взросление» студии. Улучшенная коммуникация между командами, чёткое распределение ответственности и более реалистичное планирование напрямую повлияли на качество Phantom Liberty. По его словам, несмотря на репутационные потери и критику, именно сложный запуск Cyberpunk 2077 заставил студию пересмотреть большинство рабочих процессов и постоянно их совершенствовать.

Что касается Cyberpunk 2, игра разрабатывается для нового города, который Майк Пондсмит ранее описывал как «Чикаго, пошедший не по тому пути». Даты релиза у проекта пока нет, но CD Projekt RED постепенно наращивает команду — к концу 2027 года над сиквелом, как ожидается, будут работать более 450 разработчиков.