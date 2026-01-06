Режиссёр Cyberpunk 2 объяснил, почему пролог с Джеки для первой игры нельзя было растягивать

Джеки Уэллс стал для многих игроков тем самым настоящим "чумбой", чья потеря разбила сердце в самом начале путешествия по Найт-Сити. Фанаты годами сетуют на то, что CD Projekt RED уделила этому харизматичному герою слишком мало экранного времени, а полугодовая история дружбы с ним была «безжалостно» сжата в короткий монтажный ролик. Однако у авторов игры есть четкая позиция на этот счет: давать игрокам больше времени с Джеки было бы ошибкой с точки зрения геймдизайна.

Креативный директор сиквела Cyberpunk 2077 Игорь Саржински (Igor Sarzynski) вступил в дискуссию с фанатами в социальных сетях. По его словам, искусственное затягивание Первого акта (до ограбления) превратило бы сюжет в бесцельное блуждание.

Сделало бы расширение Первого акта игру лучше? Нет, не сделало бы. Это все равно что сказать, будто нам следовало провести больше времени на Татуине с фермером Люком [Скайуокером], прежде чем он ввязался во все эти джедайские дела.

— пишет Саржински.

Разработчик отметил, что до начала основного сюжета мотивация героя слишком размыта («пробиться на вершину»), а ставки отсутствуют. Тем не менее, поскольку игра представляет собой открытый мир, многие геймеры и так умудряются наиграть в стартовом районе Уотсон по 20 часов. Также Саржински развенчал популярный миф: монтажная нарезка событий за полгода — это не вырезанный контент, так планировалось сценаристами изначально.

Однако наиболее интересными для фанатов оказались размышления директора о том, как бы он изменил подход, «если бы делал это снова» — что можно расценивать как намёк на структуру будущего сиквела Cyberpunk 2077. Саржински признал наличие людо-нарративного диссонанса в оригинале, где умирающий Ви тратит время на подработку наёмником.

Я не отрицаю диссонанс между спасением собственной жизни и выполнением всякой ерунды. Если бы я делал это снова, я бы контекстуализировал заказы и побочные квесты как уход от смерти другим способом — через создание собственной легенды. И, возможно, закрыл бы конкретную концовку требованием выполнить достаточное количество побочного контента.

— поделился мыслями разработчик.

В завершение Саржински напомнил, что их команда не пытается копировать формулу Rockstar: «Мы не делаем GTA, наши игры гораздо больше ориентированы на сюжет и персонажей».