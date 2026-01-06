Режиссёр Cyberpunk 2 объяснил, почему пролог с Джеки для первой игры нельзя было растягивать

Джеки Уэллс стал для многих игроков тем самым настоящим "чумбой", чья потеря разбила сердце в самом начале путешествия по Найт-Сити. Фанаты годами сетуют на то, что CD Projekt RED уделила этому харизматичному герою слишком мало экранного времени, а полугодовая история дружбы с ним была «безжалостно» сжата в короткий монтажный ролик. Однако у авторов игры есть четкая позиция на этот счет: давать игрокам больше времени с Джеки было бы ошибкой с точки зрения геймдизайна.
Креативный директор сиквела Cyberpunk 2077 Игорь Саржински (Igor Sarzynski) вступил в дискуссию с фанатами в социальных сетях. По его словам, искусственное затягивание Первого акта (до ограбления) превратило бы сюжет в бесцельное блуждание.
Сделало бы расширение Первого акта игру лучше? Нет, не сделало бы. Это все равно что сказать, будто нам следовало провести больше времени на Татуине с фермером Люком [Скайуокером], прежде чем он ввязался во все эти джедайские дела.
— пишет Саржински.
Разработчик отметил, что до начала основного сюжета мотивация героя слишком размыта («пробиться на вершину»), а ставки отсутствуют. Тем не менее, поскольку игра представляет собой открытый мир, многие геймеры и так умудряются наиграть в стартовом районе Уотсон по 20 часов. Также Саржински развенчал популярный миф: монтажная нарезка событий за полгода — это не вырезанный контент, так планировалось сценаристами изначально.
Однако наиболее интересными для фанатов оказались размышления директора о том, как бы он изменил подход, «если бы делал это снова» — что можно расценивать как намёк на структуру будущего сиквела Cyberpunk 2077. Саржински признал наличие людо-нарративного диссонанса в оригинале, где умирающий Ви тратит время на подработку наёмником.
Я не отрицаю диссонанс между спасением собственной жизни и выполнением всякой ерунды. Если бы я делал это снова, я бы контекстуализировал заказы и побочные квесты как уход от смерти другим способом — через создание собственной легенды. И, возможно, закрыл бы конкретную концовку требованием выполнить достаточное количество побочного контента.
— поделился мыслями разработчик.
В завершение Саржински напомнил, что их команда не пытается копировать формулу Rockstar: «Мы не делаем GTA, наши игры гораздо больше ориентированы на сюжет и персонажей».
Мне одному как-то не жалко его было? Ты просто не успеваешь прочустововать важность этого персонажа. Плюс они бандиты, ну, и понятное дело у таких людей все вот так и заканчивается, как было с Джеки. Мало сочувствия он вызывал // Артур Кузьмин
Даже при втором прохождении абсолютно все равно на него было, там где-то полчаса знакомы игрового времени . // Alexander Unknown
Одна из проблем игры что просто привязатся не к кому, да может истории и интересные вот только по ощущению что игру сократили на 40-50%, у всех напарником по 3 миссии и при этом романы в них включены.
Ну а "отдых" с романтическим интересом просто мрак, в общем попытались исправится в дополнении но проблема была не в этом.
И правильно, зачем всё это показывать, рассказывать, объяснять там что-то, особенно если это уже было готово, но вырезано, то самое перелопачивание сюжета, которое они устроили, основываясь на том, что игру надо делать короче, потому что вон посмотрите на DS или RDR2 (и еще на что-то), статистика говорит, что люди бросили игры и не захотели их проходить, а мы хотим, чтобы игру прошли как можно больше, потому мы её обрезали, спасибо большое, получилось замечательно в угоду тем людям, которым просто не зашло
Мне всегда казались обрубками эти прологи, в них было больше, чем нам дали. Джеки - его практически нет, а игра говорит - это твой дружбан, братан, умер, плачь, тебе его жалко и не хватает. Жалко? Да, было жалко, не хватает? Нет, я с ним всего 2.5 миссии и 1 ролик был. Но главное, что в этом ролике нам показали, почему нам должно быть не плевать. Оно где повернулось не туда? А, еще сайд квест про похороны Джеки, оно тоже подчёркивает, как много они обрезали, просто пласт убрали, а ради чего? Чтобы чел, который бросает любую игру через 15 минут, бросил эту игру через 15 минут, еще раз большое спасибо, респект и уважуха таким разрабам
Там прологи можно было вырезать кочевников, дитя улиц и корпарата и добавить больше сюжета с Джеком а то он откисает у тебя на руках а ты такой думаешь , я тебе знал не долго ,говорил с тобой не долго ,и ты не знаешь где плакать
Корпората зачем вырезать? Если не ошибаюсь, то от корпората игра изначально и отталкивалась + смысла для сюжета куда больше.
В игре и так прошлое Ви раскрывается крайне плохо, зачем вырезать хоть какие-то события до знакомства с Джеки? Добавить больше миссий с ним, чтобы игрок, а не персонаж к нему проникнулся симпатией - логично. Но вырезать прошлое Ви - зачем? Чтобы еще и ГГ не понимать совершенно?
А получилось наоборот. Игрок настолько мало проводит времени с Джеки, что толком его не знает, отчего трагичность его смерти размывается тем, что игрок попросту не успевает с ним сблизиться - пролог с короткой ролью, та самая нарезка событий за полгода, которая никак не сближает игрока с персонажем, спасение Сандры Дорсетт, забрать бота у Мальстрема - и все, Конпэки-плаза и гибель Джеки. Игроку говорят, что Джеки был важен для Ви, но не дают времени к нему привязаться.
Причем при выборе корпората оффренда получается с идиотским монологом Ви, который ни на грамм не раскрывает как они познакомились с Джеки, несмотря на фразу "я наверное расскажу, как мы познакомились с Джеки".
Так она и дальше размыта. То "не хочу умирать, не оставив после себя ничего" в Облаках с куклой, то буквально через квест с нахождением Эвелин, у вудуистов "Душегуб-шмушегуб, плевать на все, только попробуйте вылечить".
А он не признал диссонанса основного сюжета, где работа чипа подается как изменение личности Ви с заменой ее личностью Джонни, при этом личность Ви по диалогам и рассуждениям не меняется за всю игру ни разу, а любые реплики Джонни выделены и узнаваемы, отчего их даже в конце не спутать? Отчего вместо отличной идеи страха понимания, что ты меняешься против своей воли и это неисправимо, просто не работающий таймер якобы возможной смерти (где в финале Вектор заявляет, что вместо той самой перезаписи, следующего "приступа" Ви не переживет). Туда же ломающее концепцию чипа "сохранение энграммы Ви с высокой целостностью", которого попросту не может быть спустя столько времени - это должен быть уже наполовину Ви, наполовину Джонни.
Проще говоря, вместо заявленной "перезаписи мозга с самого пробуждения Ви на свалке" в итоге получилось "чип ждет запуска перезаписи до конца игры", поскольку даже в башне Арасаки перед подключением к Микоши Ви говорит и поступает как Ви из пролога, а не как Джонни и легко отличим от диалогов и поступков Джонни. Чип после старта повис чтоль?
В трейлере показали его смерть и в игре у меня был диссонанс когда увидел его у себя в напарниках, что он твой чумба. Я сразу понял, что большое дело пойдет не так как надо и Джеки там и умрет. По этому не хотелось к нему привязываться.
Растягивать не надо,но вот хотя бы пару лишних миссий можно было накинуть.... прикольный персонаж. Жаль его было как и деда из Метро Исход
Стоило. Причем не для растяжения, а для того, чтобы игрок сам мог сблизиться с персонажем, отчего его смерть ощущалась бы трагичнее. А не "игрок, тебе же сказали, что персонаж важен для твоего героя, персонаж умер, игрок, почему ты не плачешь, он же важен для Ви!". А игроку много времени дается привязаться к персонажу? Или игрок должен прочувствовать ту самую нарезку событий за полгода как тесное знакомство с персонажем?
Я тоже считаю что его слишком рано грохнули. Мне он нравился.
В этой игре самое классное это город, остальное такое себе. 6 раз прошел игру, возвращаюсь каждый раз именно в город. Все остальное очень ширмообразное... // Андрей Журавлев
Я ЗА 5 ЛЕТ ПРОШЕЛ 1 РАЗ ИГРУ И ПОЛОВИНУ ЛИБЕРТИ. откуда у тебя время? детей нет? // Мирослав Лукин
Каждый решает сам, на что он выделяет свое время, у все разные цели в жизни. // Андрей Журавлев
У тебя какая цель? Потратить максимальное количество времени на игры?
Ну и хорошо, что не очень долго.
Вот я также думал при первом прохождении: на кой черт Ви должен тратить время на заказы,детективные шарманки, деньги, авто, репутации итд.Можно было связать все это открытием новой секретной концовки "Легенда Найт-Сити" Мол, проявишь себя, то из ниоткуда дядя с голубыми глазами признает твои достижения и пригласит на орбитальную станцию Хрустальный дворец и вылечит от биочипа. Прямо как в фильме Элизиум — рай не на Земле 2013.