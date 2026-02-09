Режиссёр Cyberpunk 2 отмечает 14-летие в CD Projekt RED и вспоминает, как "Ведьмак" изменил его жизнь

В современной игровой индустрии, где текучка кадров стала обычным делом, примеры многолетней преданности одной студии встречаются всё реже. Однако Павел Саско, ставший для фанатов главным лицом возрождения Cyberpunk 2077, доказывает, что детские мечты могут привести к созданию крупнейших хитов десятилетия. На днях помощник геймдиректора, который сейчас возглавляет разработку сиквела Cyberpunk 2077, отметил важную веху.

Саско поделился эмоциональным постом в честь своего 14-летия в польской компании. Его путь начался в далеком 2003 году, когда будучи подростком, он прочитал в прессе о том, что CD Projekt RED работает над первой частью «Ведьмака». Тогда, по его словам, эта идея казалась «нереальной, смелой и чертовски дикой». Именно в тот момент он дал себе клятву однажды попасть в команду разработчиков.

Спустя годы, 6 февраля, он переступил порог офиса как новый сотрудник.

Это казалось чем-то нереальным. Мистическая, зачарованная кузница одних из лучших талантов в мире. Смелая, уверенная и бунтарская, но при этом "андердог" (аутсайдер). Готовая работать, доказывать свою состоятельность и расти... И я был частью этого.

— вспоминает Саско.

Ветеран студии признался, что спустя 14 лет он по-прежнему чувствует себя тем же парнем, но его мотивация изменилась. «Голод и страсть во мне не только стали более направленными, но и выросли», — заявил разработчик, подытожив свою речь фразой, намекающей на активную фазу производства новой игры: «Время браться за работу».

В комментариях коллегу тепло поздравили другие ветераны CDPR, включая Себастьяна Калембу (режиссера новой трилогии The Witcher), называя его своим «чумбой» — сленговым словом из вселенной Майка Пондсмита.

Напомним, что сейчас Павел Саско трудится в бостонском подразделении CD Projekt RED над Project Orion — прямым продолжением Cyberpunk 2077. Согласно последнием данным игру придется подождать минимум до 2028 года, но производитво игры уже в активной фазе.