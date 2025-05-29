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Cyberpunk 2 2030 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
7.6 210 оценок

Сиквел Cyberpunk 2077 не стоит ждать раньше 2030 года - CD Projekt RED подтвердили долгую разработку

butcher69 butcher69

Поклонникам мира Cyberpunk 2077 придётся запастись терпением: продолжение игры, получившее недавно рабоче название Cyberpunk 2, выйдет не ранее 2030 года. Об этом сообщил соруководитель CD Projekt RED Михал Новаковский во время отчёта перед инвесторами.

Новаковский подчеркнул, что проект всё ещё находится на раннем этапе и до релиза пройдёт не один год. По его словам, от фазы предпродакшна до полноценного выхода игра проходит путь длиной в среднем четыре-пять лет. Учитывая, что активная разработка Cyberpunk 2 только начинается, финальный релиз, скорее всего, состоится ближе к 2030 году — или даже позже.

Хотя Новаковский не стал называть точную дату, он не стал опровергать предположение, что релиз может состояться в 2030–2031 году. Разработка уже стартовала в новом офисе студии в Бостоне, где собрана команда, ответственная за дальнейшее развитие франшизы.

28
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Джо Лупа

не та игра, которую надо ждать. выйдет или не выйдет как-то все равно

22
Kitocun

А какую ждёш?

1
Джо Лупа Kitocun

RDR 3 если про 2030-2032 говорить. Если что пораньше, то в новую метро бы поиграл.

8
Agentdead Джо Лупа

Вам 2 части мало? Что вы хотите увидеть в 3?

1
Raphtallia

Сразу переносите на 2077-ой. А то мало-ли, времени для полировки не хватит как в прошлый раз.

14
K0t Felix

На 3077

2
Carissa7517

Не стоит ждать раньше 2030, но пиз*ежа про нее будет тонны

12
Jarvis666

Отлично, может быть некоторые челы из комментариев повозрослеют за это воемя и перестанут писать х*йню про эту игру.

10
Игорь Болонев

когда некоторые челы повзрослеют уц других некоторых челов уже старческий маразм начнётся)) так что ни че не поменяетсяч))

4
Jarvis666 Игорь Болонев

Старческий маразм результат неправильного образа жизни и одиночества. Так что тут он будет не у всех, но возможно у многих))

5
Mr_Diablo0

Не на этом сайте

1
Авраам Линкольн

Неправильный заголовок! Правильный звучит так: "Сиквел Cyberpunk 2077 не стоит ждать"! Судя по последним новостям, это самый лучший вариант! Большинство старых разработчиков ушло, набрали новых, любителей ВОУК радуги, с фиолетовыми волосами. Основали отдел, который будет следить за инклюсивностью и гэндерным разнообразием, просрали свой движок в угоду лагучего УЕ 5 и прочие замечательные новости! Прям чувствуется запах успеха, коричневого, жидкого и вонючего успеха!

6
Mr_Diablo0

Будем ждать

4
Opus Magnum

Нафиг вы анансировали ее, если ждать 6 лет?

3
OnlyWatch

Инвесторы

-zotik-

Напомню про тес 6, ее вроде в 18 заанонсили)

ЛАГАРИУМ

всем похер на игру

3
riptor2012

Многие не доживут, до неё...нах она нада...

3
Hevin

Если будет такой же смех как на релизе и настолько скучный беззубый сценарий, то зачем вообще нужна такая игра? Опять слушать как Сильверхенд ноет?

3
Kinner56

Уж лучше его нытьё, чем твоё.🙂

1
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