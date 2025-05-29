Сиквел Cyberpunk 2077 не стоит ждать раньше 2030 года - CD Projekt RED подтвердили долгую разработку

Поклонникам мира Cyberpunk 2077 придётся запастись терпением: продолжение игры, получившее недавно рабоче название Cyberpunk 2, выйдет не ранее 2030 года. Об этом сообщил соруководитель CD Projekt RED Михал Новаковский во время отчёта перед инвесторами.
Новаковский подчеркнул, что проект всё ещё находится на раннем этапе и до релиза пройдёт не один год. По его словам, от фазы предпродакшна до полноценного выхода игра проходит путь длиной в среднем четыре-пять лет. Учитывая, что активная разработка Cyberpunk 2 только начинается, финальный релиз, скорее всего, состоится ближе к 2030 году — или даже позже.
Хотя Новаковский не стал называть точную дату, он не стал опровергать предположение, что релиз может состояться в 2030–2031 году. Разработка уже стартовала в новом офисе студии в Бостоне, где собрана команда, ответственная за дальнейшее развитие франшизы.
не та игра, которую надо ждать. выйдет или не выйдет как-то все равно
А какую ждёш?
RDR 3 если про 2030-2032 говорить. Если что пораньше, то в новую метро бы поиграл.
Вам 2 части мало? Что вы хотите увидеть в 3?
Сразу переносите на 2077-ой. А то мало-ли, времени для полировки не хватит как в прошлый раз.
На 3077
Не стоит ждать раньше 2030, но пиз*ежа про нее будет тонны
Отлично, может быть некоторые челы из комментариев повозрослеют за это воемя и перестанут писать х*йню про эту игру.
когда некоторые челы повзрослеют уц других некоторых челов уже старческий маразм начнётся)) так что ни че не поменяетсяч))
Старческий маразм результат неправильного образа жизни и одиночества. Так что тут он будет не у всех, но возможно у многих))
Не на этом сайте
Неправильный заголовок! Правильный звучит так: "Сиквел Cyberpunk 2077 не стоит ждать"! Судя по последним новостям, это самый лучший вариант! Большинство старых разработчиков ушло, набрали новых, любителей ВОУК радуги, с фиолетовыми волосами. Основали отдел, который будет следить за инклюсивностью и гэндерным разнообразием, просрали свой движок в угоду лагучего УЕ 5 и прочие замечательные новости! Прям чувствуется запах успеха, коричневого, жидкого и вонючего успеха!
Будем ждать
Нафиг вы анансировали ее, если ждать 6 лет?
Инвесторы
Напомню про тес 6, ее вроде в 18 заанонсили)
всем похер на игру
Многие не доживут, до неё...нах она нада...
Если будет такой же смех как на релизе и настолько скучный беззубый сценарий, то зачем вообще нужна такая игра? Опять слушать как Сильверхенд ноет?
Уж лучше его нытьё, чем твоё.🙂