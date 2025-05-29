Сиквел Cyberpunk 2077 не стоит ждать раньше 2030 года - CD Projekt RED подтвердили долгую разработку

Поклонникам мира Cyberpunk 2077 придётся запастись терпением: продолжение игры, получившее недавно рабоче название Cyberpunk 2, выйдет не ранее 2030 года. Об этом сообщил соруководитель CD Projekt RED Михал Новаковский во время отчёта перед инвесторами.

Новаковский подчеркнул, что проект всё ещё находится на раннем этапе и до релиза пройдёт не один год. По его словам, от фазы предпродакшна до полноценного выхода игра проходит путь длиной в среднем четыре-пять лет. Учитывая, что активная разработка Cyberpunk 2 только начинается, финальный релиз, скорее всего, состоится ближе к 2030 году — или даже позже.

Хотя Новаковский не стал называть точную дату, он не стал опровергать предположение, что релиз может состояться в 2030–2031 году. Разработка уже стартовала в новом офисе студии в Бостоне, где собрана команда, ответственная за дальнейшее развитие франшизы.