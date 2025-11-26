Сиквел Cyberpunk 2077 придется подождать до 2028 года, но производство игры набирает обороты уже сегодня

Польская студия CD Projekt RED опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2025 года, в котором поделилась свежими данными о ходе разработки своих будущих проектов. Ключевой темой документа стал производственный статус сиквела Cyberpunk 2077, известного под кодовым названием Project Orion.
Судя по представленной информации, поклонникам футуристической RPG придется запастись терпением. Компания дала понять, что релиз Cyberpunk 2 состоится не раньше 2028 года. Такая задержка выглядит закономерной: сейчас основной приоритет студии — The Witcher 4 (Polaris). Маркетинговая кампания новой части «Ведьмака» уже началась, а игроки ранее в этом году уже видели трейлеры и демонстрацию геймплея.
Тем не менее работа над сиквелом Cyberpunk 2077 постепенно набирает темп. Согласно опубликованной инфографике, с июля по октябрь 2025 года команда проекта выросла со 116 до 135 человек. Разработку возглавляет новое подразделение CDPR в Бостоне при активной поддержке польского офиса.
Планы у студии амбициозные: в период с 2026 по 2027 год ожидается масштабное расширение штата. Планируется, что к моменту активной фазы производства над игрой будут трудиться от 300 до 400 специалистов. Что касается самого контента, подтверждается информация о появлении новой локации, вдохновленной образом «испорченного Чикаго», однако культовый Найт-Сити также должен вернуться в продолжении.
А кто-то ждёт?
Ждут только те, кто не в теме, что такое киберпанк вообще. Который давно закончился, кстати. Последние его проявления - фильм "Матрица" (первая часть) и игры System Shock 2 и Deus Ex. Которые вышли четверть века назад.
Жанр давно выдохся, а они и не в курсе. Опоздали на поезд, так сказать. Поляки здорово обули зумеров со своей пустышкой, конечно. Уж что-что, а впаривать туфту в красивой обёртке они умеют.
Жаль, что 35 миллионов человек, которые купили игру, с удовольствием поиграли и поставили ей высокие оценки, не знали, что жанр то оказывается выдохся. Что же вы их не предупредили?
Если без шуток, я считаю, что Cyberpunk 2077 + DLC одним из лучших медиа-продуктов в данном жанре, который раскрывает киберпанк, лучше чем подавляющая часть игр, фильмов и книг до него.
А то, что Реды смогли создать в своей игре целую самобытную культуру, со всей этой рекламой, реалити-шоу и всем остальным - это просто аплодисменты стоя, тут объем работы в разы больший, чем создать мир в сеттиге средевековья или современности и они справились с ней великолепно!
Матрица - киберпанк? Скорее уж научная фантастика
Тогда не 28, а 31, учитывая, как кдрп работает.
Снова бета-тест на пару лет и после крупного ДЛС игра станет полноценной.
Но прожить ещё 6 лет...
Главное что бы топлива хватило.
По мне так лучше бы наращивали работу с Ведьмаком, чтоб быстрее сделать, не нравится мне их идея за двумя зайцами, прокатают вату до следующего десятилетия блин)
Очень надеюсь, что все шишки они набьют на 4 Ведьмаке, а Киберпанк будет уже идеально вылизанным. Плюс как раз к 2028 (скорее всего к 2030), железо наконец начнет нормально тянуть UE5)))
Не железо, а нейросети! Железо уже бьется об технологический потолок
Ну, железо станеть так или иначе чуть мощнее, что-то вытянут алгоритмы, но думаю главное, что рано или поздно компы смогут переваривать это недоразумение.
К тому времени, когда видюхи начнут переваривать UE5, выпустят UE6 где кроме люменов, нанитов и тгасиговки запилят еще какую нибудь тормозящую дичь
2028 - сильно оптимистично, скорее 2030 плюс годик на переносы...
Игра может выйти в 2028 году? Какие-то сомнения честно говоря, но поживём – увидим.
Раньше 2030 года не жду. Сначала будет Ведьмак 4, потом ремейк Ведьмак 1... пока оба ведьмака не выйдут, киберпанка можно не ждать. Точка.
Куда ты уплыл то, после вопроса о количестве данжов в ккд2?
И тут точки ставишь, это синдром какой-то?
Только вот раньше была одна студия в Польше и поэтому было невозможно распыляться на несколько проектов, сейчас ситуация иная и студии стало две и можно спокойно разделить франшизы и делать параллельно. В Польше делают Ведьмака, а студия в США делает киберпанк
Ага, еще 4 переноса после 2028 придется подождать
Вот интересно в плане подогрева общественности до релиза станет ли Cyberpunk аналогом GTA. Либо последняя в этом плане вне конкуренции.