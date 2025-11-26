Сиквел Cyberpunk 2077 придется подождать до 2028 года, но производство игры набирает обороты уже сегодня

Польская студия CD Projekt RED опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2025 года, в котором поделилась свежими данными о ходе разработки своих будущих проектов. Ключевой темой документа стал производственный статус сиквела Cyberpunk 2077, известного под кодовым названием Project Orion.

Судя по представленной информации, поклонникам футуристической RPG придется запастись терпением. Компания дала понять, что релиз Cyberpunk 2 состоится не раньше 2028 года. Такая задержка выглядит закономерной: сейчас основной приоритет студии — The Witcher 4 (Polaris). Маркетинговая кампания новой части «Ведьмака» уже началась, а игроки ранее в этом году уже видели трейлеры и демонстрацию геймплея.

Тем не менее работа над сиквелом Cyberpunk 2077 постепенно набирает темп. Согласно опубликованной инфографике, с июля по октябрь 2025 года команда проекта выросла со 116 до 135 человек. Разработку возглавляет новое подразделение CDPR в Бостоне при активной поддержке польского офиса.

Планы у студии амбициозные: в период с 2026 по 2027 год ожидается масштабное расширение штата. Планируется, что к моменту активной фазы производства над игрой будут трудиться от 300 до 400 специалистов. Что касается самого контента, подтверждается информация о появлении новой локации, вдохновленной образом «испорченного Чикаго», однако культовый Найт-Сити также должен вернуться в продолжении.