Судя по последним вакансиям, в Cyberpunk 2 действительно будет онлайн-режим

CD Projekt Red последовательно хранит молчание по поводу Cyberpunk 2, сосредоточиваясь скорее на информации о растущей команде разработчиков, чем на раскрытии деталей игры. Как следствие, о сиквеле Cyberpunk 2077 по-прежнему известно очень мало — кроме того, что действие будет происходить не только в Найт-Сити. Однако много света на проект проливает последнее объявление о вакансии в бостонском офисе студии.

В тексте вакансии говорится, что CD Projekt Red ищет Lead Network Engineer, то есть главного сетевого инженера. Обязанности не оставляют сомнений – должность включает в себя проектирование и внедрение сетевой архитектуры и онлайн-систем, а также руководство командой, ответственной за их обслуживание и оптимизацию.

Согласно содержанию объявления, человек на этой должности будет отвечать, в частности, за:

создание масштабируемых сетевых архитектур для онлайн-функций;

обеспечение низкой задержки и высокой производительности услуг;

разработку и развитие многопользовательских систем, в том числе матчмейкинга;

решение проблем, связанных с пропускной способностью и производительностью серверов.

Из всего этого можно сделать вывод, что Cyberpunk 2 получит сетевой режим, которого не было в первой части. CD Projekt Red уже во время создания Cyberpunk 2077 работала над онлайн-элементами, но проблемный запуск игры заставил студию отказаться от сетевого режима в пользу исправления состояния производства. Только в случае с грядущей версией кажется, что сетевая игра станет неотъемлемой частью проекта.

Напомним также, что это не первый раз, когда вакансии CD Projekt Red дают фанатам надежду на появление мультиплеера в Cyberpunk. Ранее студия опубликовала объявление, в котором упоминалось о работе над элементами игрового процесса, связанными с онлайн-функциями. Правда, тогда в описании вакансии старшего программиста игрового процесса были использованы очень общие формулировки, которые не давали стопроцентной уверенности в том, что речь идет именно о многопользовательском режиме.

Следует отметить, что поиск сетевого инженера — не единственный набор, проводимый студией. CD Projekt Red также параллельно расширяет команду, отвечающую за разработку следующей части The Witcher.