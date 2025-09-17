Судя по последним вакансиям, в Cyberpunk 2 действительно будет онлайн-режим

CD Projekt Red последовательно хранит молчание по поводу Cyberpunk 2, сосредоточиваясь скорее на информации о растущей команде разработчиков, чем на раскрытии деталей игры. Как следствие, о сиквеле Cyberpunk 2077 по-прежнему известно очень мало — кроме того, что действие будет происходить не только в Найт-Сити. Однако много света на проект проливает последнее объявление о вакансии в бостонском офисе студии.
В тексте вакансии говорится, что CD Projekt Red ищет Lead Network Engineer, то есть главного сетевого инженера. Обязанности не оставляют сомнений – должность включает в себя проектирование и внедрение сетевой архитектуры и онлайн-систем, а также руководство командой, ответственной за их обслуживание и оптимизацию.
Согласно содержанию объявления, человек на этой должности будет отвечать, в частности, за:
- создание масштабируемых сетевых архитектур для онлайн-функций;
- обеспечение низкой задержки и высокой производительности услуг;
- разработку и развитие многопользовательских систем, в том числе матчмейкинга;
- решение проблем, связанных с пропускной способностью и производительностью серверов.
Из всего этого можно сделать вывод, что Cyberpunk 2 получит сетевой режим, которого не было в первой части. CD Projekt Red уже во время создания Cyberpunk 2077 работала над онлайн-элементами, но проблемный запуск игры заставил студию отказаться от сетевого режима в пользу исправления состояния производства. Только в случае с грядущей версией кажется, что сетевая игра станет неотъемлемой частью проекта.
Напомним также, что это не первый раз, когда вакансии CD Projekt Red дают фанатам надежду на появление мультиплеера в Cyberpunk. Ранее студия опубликовала объявление, в котором упоминалось о работе над элементами игрового процесса, связанными с онлайн-функциями. Правда, тогда в описании вакансии старшего программиста игрового процесса были использованы очень общие формулировки, которые не давали стопроцентной уверенности в том, что речь идет именно о многопользовательском режиме.
Следует отметить, что поиск сетевого инженера — не единственный набор, проводимый студией. CD Projekt Red также параллельно расширяет команду, отвечающую за разработку следующей части The Witcher.
ну это было ожидаемо. Он же еще для первого планировался.
Судя по титрам из первого киберпанка, в нём уже есть онлайн-режим
В 2077 тоже обещали
Опять по одной вакансии предсказывают игру века. Они уже отменяли мультиплеер для 2077 после того как обожглись. Сетевой инженер не равно ГТА онлайн, это может быть что угодно от таблицы рекордов до возможности делиться скриншотами