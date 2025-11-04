В отличии от The Witcher 4 и Анджея Сапковского, Cyberpunk 2 создаётся в тесном сотрудничестве с Майком Пондсмитом

В то время как писатель Анджей Сапковский давно дистанцировался от разработки игровых продолжений, Майк Пондсмит, создатель вселенной Cyberpunk, занимает принципиально иную позицию. На протяжении десятилетий он развивал свой мир в настольных RPG и литературе, а теперь принимает очень активное участие в создании сиквела - Cyberpunk 2 (Project Orion) от CD Projekt RED.

В недавнем выпуске REDstream Пондсмит подробно рассказал о формате своего сотрудничества со студией. Он регулярно посещает офис разработчиков, где ему демонстрируют самые ранние концепции и наброски будущей игры. Как отметил сам автор, в студии к его мнению прислушиваются: команда постоянно консультируется с ним по ключевым аспектам - от согласования лора и технологий до общего визуального стиля проекта.

Фактически, Пондсмит вновь, как и в случае с Cyberpunk 2077, выступает в роли консультанта по сюжету и визуальной составляющей. Именно он ранее помогал сделать оружие и локации игры более брутальными и правдоподобно гиперболизированными, уйдя от стерильной футуристической эстетики. На данный момент он уже успел оценить готовящийся сиквел, включая такие детали, как медиаконтент внутри вселенной - радиоэфиры и телепередачи, которые усиливают погружение в её дистопичную атмосферу.

Таким образом, Cyberpunk 2 создаётся в условиях полного творческого альянса с первоисточником. Майк Пондсмит осознанно не хочет повторять путь Сапковского, предпочитая быть не сторонним наблюдателем, а непосредственной частью процесса.