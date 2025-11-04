В отличии от The Witcher 4 и Анджея Сапковского, Cyberpunk 2 создаётся в тесном сотрудничестве с Майком Пондсмитом

В то время как писатель Анджей Сапковский давно дистанцировался от разработки игровых продолжений, Майк Пондсмит, создатель вселенной Cyberpunk, занимает принципиально иную позицию. На протяжении десятилетий он развивал свой мир в настольных RPG и литературе, а теперь принимает очень активное участие в создании сиквела - Cyberpunk 2 (Project Orion) от CD Projekt RED.
В недавнем выпуске REDstream Пондсмит подробно рассказал о формате своего сотрудничества со студией. Он регулярно посещает офис разработчиков, где ему демонстрируют самые ранние концепции и наброски будущей игры. Как отметил сам автор, в студии к его мнению прислушиваются: команда постоянно консультируется с ним по ключевым аспектам - от согласования лора и технологий до общего визуального стиля проекта.
Фактически, Пондсмит вновь, как и в случае с Cyberpunk 2077, выступает в роли консультанта по сюжету и визуальной составляющей. Именно он ранее помогал сделать оружие и локации игры более брутальными и правдоподобно гиперболизированными, уйдя от стерильной футуристической эстетики. На данный момент он уже успел оценить готовящийся сиквел, включая такие детали, как медиаконтент внутри вселенной - радиоэфиры и телепередачи, которые усиливают погружение в её дистопичную атмосферу.
Таким образом, Cyberpunk 2 создаётся в условиях полного творческого альянса с первоисточником. Майк Пондсмит осознанно не хочет повторять путь Сапковского, предпочитая быть не сторонним наблюдателем, а непосредственной частью процесса.
Очередной свадебный генерал, как тот же Джордж Мартин в Элден Ринге, без советов или работы которого могут легко обойтись, но для маркетинга привлечение известных персон или авторов крайне полезно.
"Влияние" Пондсмита уже все видели в К2077, который пытался походить на оригинальную настолку 2020, но в итоге вместо рпг стал экшен-приключением в духе ГТА с иллюзией выбора или даже лутер-шутером.
Ну ты бы конечно сделал лучше и круче, кто бы сомневался в очередном мамкином эксперте.
Похрен. Я больше рассчитываю на тесное сотрудничество со специалистами в области геймплея и оптимизации. У Пондсмита свой интерес: он не хочет чтобы его мир засрали отсебятиной. И в отличии от Сапковского, он лучше понимает что такое игры и нормальнее к этому относится.
кто-то вскользь упоминает
тем временем...
тут больше подойдёт Краб Money Money Money
Ждём шедевр!
Если опять будет игра от 1 лица - выкидывайте сразу в помойку, к первой игре.
это может гарантировать хороший проект...батюшки когда выйдет кб 2 мне будет уже почти 40 лет и дай бог что б комп был такой что потянет эту игру
Может потому, что он изначально геймдизайнер был? И ещё может быть потому, что не престарелый мизантроп... // Михаил Сунцов
Анджей Сапковский старый усатый капризный дед, которому важны бабки, строгий сюжет строга по книги, а не всемирная слава и всемирное признание, вот поэтому CD Projekt RED сложно сотрудничать с Анджей Сапковским, а Майк Пондсмит не такой уж старый, он добрый и отзывчивый дедушка, он все идеи CD Projekt RED по Cyberpunk воспринимает с добротой и теплом без всяких капризов, вот таким дедушкам надо ставить Памятники при жизни, Анджея Сапковского надо закидать тухлыми яйцами и послать на Хутор бабочек ловить и без его сраных книжечек создавать игру The Witcher 4.
А толку? Поляки идут по пути юбейсофта, вставляя в игру повестку разнообразие и прочую хрень. Я на 200% уверен что ГГ будет баба сильная независимая, охочущаяся на кибер-психов-мужиков. Ничего от игры не жду.