250 разработчиков работают над новой The Witcher; CD Projekt довольна предзаказами Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ©

Компания CD Projekt объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года, а также рассказала о Cyberpunk 2077, ее расширении Phantom Liberty и грядущей игре The Witcher.

Говоря о Cyberpunk 2077, мы узнали, что CD Projekt очень довольна текущим количеством предварительных заказов на дополнение Phantom Liberty за два месяца, прошедших с момента начала кампании. Тем не менее, они ожидают, что большая часть предварительных заказов придется на последние предрелизные дни.

Кроме того, базовая игра уже преодолела рубеж в 80% положительных отзывов в Steam. Кроме того, среди последних отзывов почти 90% - положительные.

Что касается франшизы The Witcher и распределения рабочей силы, то к концу июля команда, работающая над следующей основной игрой серии Witcher (кодовое название Polaris), выросла почти до 250 разработчиков (по сравнению с 220 в мае). Команда, работающая над Phantom Liberty, насчитывала около 300 человек, оставаясь самой большой среди команд разработчиков.

Переходя к финансовым показателям, отметим, что продажи за первое полугодие составили 325,214 млн. злотых, что ниже, чем 377,916 млн. злотых, поскольку за последние шесть месяцев не было сопоставимых крупных релизов.

Чистая прибыль составила 91,271 млн. злотых по сравнению с 113,746 млн. в прошлом году.

Стоит отметить, что к середине 2023 года в CD Projekt работало 1297 человек (по сравнению с 1292 сотрудниками), однако компания уже объявила о ряде увольнений, которые пока не включены в данное заявление.

В ходе сессии вопросов и ответов во время пресс-конференции генеральный директор Адам Кичиньский (Adam Kiciński) отметил, что в дальнейшем все больше разработчиков будут переводиться на разработку Polaris. Большая часть команды Phantom Liberty перейдет туда после запуска расширения.

Некоторые разработчики перейдут в другие проекты, а некоторые продолжат поддерживать Phantom Liberty и после выхода дополнения.

Студия также довольна переходом на движок Unreal Engine 5, который оказался удачным выбором.

Мы также слышали, что версия 2.0 Cyberpunk 2077, которая выйдет рядом с Phantom Liberty, увеличит ценность франшизы Cyberpunk, хотя этот эффект неосязаем и не может быть легко оценен количественно. Решение не делать еще одно расширение уже принято и подтверждено, независимо от того, сколько будет продано Phantom Liberty. По словам руководителей компании, это решение обусловлено технологическими причинами, поскольку CD Projekt в последний раз работает с движком RED Engine.

Phantom Liberty выходит 26 сентября для PS5, Xbox Series X|S и ПК.