250 разработчиков работают над новой The Witcher; CD Projekt довольна предзаказами Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Компания CD Projekt объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года, а также рассказала о Cyberpunk 2077, ее расширении Phantom Liberty и грядущей игре The Witcher.
Говоря о Cyberpunk 2077, мы узнали, что CD Projekt очень довольна текущим количеством предварительных заказов на дополнение Phantom Liberty за два месяца, прошедших с момента начала кампании. Тем не менее, они ожидают, что большая часть предварительных заказов придется на последние предрелизные дни.
Кроме того, базовая игра уже преодолела рубеж в 80% положительных отзывов в Steam. Кроме того, среди последних отзывов почти 90% - положительные.
Что касается франшизы The Witcher и распределения рабочей силы, то к концу июля команда, работающая над следующей основной игрой серии Witcher (кодовое название Polaris), выросла почти до 250 разработчиков (по сравнению с 220 в мае). Команда, работающая над Phantom Liberty, насчитывала около 300 человек, оставаясь самой большой среди команд разработчиков.
Переходя к финансовым показателям, отметим, что продажи за первое полугодие составили 325,214 млн. злотых, что ниже, чем 377,916 млн. злотых, поскольку за последние шесть месяцев не было сопоставимых крупных релизов.
Чистая прибыль составила 91,271 млн. злотых по сравнению с 113,746 млн. в прошлом году.
Стоит отметить, что к середине 2023 года в CD Projekt работало 1297 человек (по сравнению с 1292 сотрудниками), однако компания уже объявила о ряде увольнений, которые пока не включены в данное заявление.
В ходе сессии вопросов и ответов во время пресс-конференции генеральный директор Адам Кичиньский (Adam Kiciński) отметил, что в дальнейшем все больше разработчиков будут переводиться на разработку Polaris. Большая часть команды Phantom Liberty перейдет туда после запуска расширения.
Некоторые разработчики перейдут в другие проекты, а некоторые продолжат поддерживать Phantom Liberty и после выхода дополнения.
Студия также довольна переходом на движок Unreal Engine 5, который оказался удачным выбором.
Мы также слышали, что версия 2.0 Cyberpunk 2077, которая выйдет рядом с Phantom Liberty, увеличит ценность франшизы Cyberpunk, хотя этот эффект неосязаем и не может быть легко оценен количественно. Решение не делать еще одно расширение уже принято и подтверждено, независимо от того, сколько будет продано Phantom Liberty. По словам руководителей компании, это решение обусловлено технологическими причинами, поскольку CD Projekt в последний раз работает с движком RED Engine.
Phantom Liberty выходит 26 сентября для PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Т.е. хомячкам мало было и они решили позволить провести себя вокруг пальца еще раз? Воистину, человеческая логика очень трудна в понимании.
Кто вам не даёт играть в те игры, которые вам нравятся?
А я и играю. Только причём тут это? Я просто реально не понимаю людей: куча обещаний, из которых, в лучшем случае, половину выполнили, отвратительное техническое состояние на релизе, но люди продолжают свято верить в поляков и предзаказывать их игры/DLC. Для меня немного странное поведение.
лох не мамонт как говорится
Никто тебе не чего не обещал.
Действительно. Систему метро убрали, карабканье по стенам c помощью рук богомола убрали, происхождение персонажа должно было очень сильно влиять на сюжет игры (а по факту был разный пролог и несколько вариантов диалога в некоторых заданиях). Мне продолжить список?
Не пойму я этого нытья.Прошел на старте на пк с одним вылетом.Хорошая сюжетная игра.Кто,кого провел я не знаю.Консольщикам,конечно,печалька,но будут знать на чем надо играть.Теперь только одна беда-нет русской озвучки в ДЛС.
Даже не смотря на отсутствие озвучки ,я рад за них! Так как понимаю что те кто разрабатывал игру и те что отвечают за продажу и локализацию это разные люди. Игра прошла долгий многострадальный путь, но проходя сюжетку в конце 22 года я просто влюбился в этот мир киберпанка, с нетерпением жду DLC . А рад я потому что надеюсь в будущем мы увидим сиквел еще более качественный ну и полностью на русском языке.
Тот хайп, ещё перед релизом, не был оправдан, так что всё. За что продолжают им молиться решительно не понятно
Я хз, вот я изначально не завышал ожиданий, не верил маркетологом , на релизе удалил через час, подождал 2 года и на новом PC запустил ,прошёл с большим удовольствием и без проблем. может потому что я был нейтрально настроен к игре, мне она так сильно зашла.
P/S я осознаю что игра должна была быть качественной уже на релизе ,но мы имеем что имеем. Лучше исправиться поздно чем никогда. Нормальных игр в жанре киберпанк очень мало, для меня она стала лучшей, так же как Red Dead Redemption 2 стала лучшей в жанре вестерн игр.
ни копейки больше этим жадным ездаболам
На PS5 будет только в цифре или диски также в Россию завезут?