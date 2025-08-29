CD Projekt сообщила, что более 75% продаж Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 пришлось на физические копии. Согласно последним финансовым отчётам компании, опубликованным в четверг, 24,6% продаж игры для Switch 2 пришлось на цифровые копии, в то время как на физические — на 75,4%.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition вышла одновременно с выходом Switch 2 в июне, и, хотя точные цифры продаж не публиковались, по данным Circana, это самая продаваемая игра сторонних разработчиков для Switch 2 на данный момент.

Михал Новаковски, совладелец CD Projekt, заявил

Одним из ключевых аспектов нашей стратегии является возможность предлагать наши продукты широкой аудитории, сохраняя при этом высочайшее качество. Поэтому мы особенно рады, что Cyberpunk 2077: Ultimate Edition вышла на Nintendo Switch 2 в день своего мирового запуска и продолжает оставаться одной из самых продаваемых игр сторонних разработчиков на этой платформе.