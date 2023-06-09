Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 615 оценок

А где Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Игроки удивлены отсутствием игры на Summer Game Fest

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Procy_on
Новости

Вчера состоялась презентация Summer Game Fest. Однако, как вы наверняка знаете и, возможно, даже принадлежите к этой группе, большинство зрителей надеялись, что грандиозным финалом станет презентация дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Однако этого не произошло, на что большая часть сообщества отреагировала с удивлением.

Следует отметить, однако, что это, скорее всего, связанно термином "Summer Game Fest", которое является названием всего мероприятия, которое включает в себя, помимо прочего, Play Days, возможность протестировать ряд игр, подготовленных разработчиками и предназначенных для людей на месте в Лос-Анджелесе.

CD Projekt RED объявляла, что DLC для Cyberpunk 2077 появится на Summer Game Fest, но, скорее всего, это были лишь Play Days. Однако, даже учитывая эту ситуацию, отсутствие на таком крупном шоу удивительно.

Когда вчерашнее мероприятие подходило к концу, Джефф Кили сказал, что финал будет новым взглядом на огромный мир, который нам не терпится исследовать снова - в общем, речь должна идти о Cyberpunk. Многие, конечно, поспорили бы здесь, но все же можно считать, что речь шла о CD Projekt RED. Вот только потом Final Fantasy VII Rebirth вышла на большой экран. Но очевидно, большинство ждало Phantom Liberty.

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-11
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
PlatinumJack

ну решил ты написать новость, почувствовать себя настоящим игрожуром, неужели сложно в гугле набрать сколько дней будет мероприятие и когда конкретно покажут киберпанк? даю подсказку, 3 дня и 11го покажут! и эта инфа была уже давно

12
Сyberpunk

Я ждал не только Phantom Liberty но и Deadh Stranding 2. Короче вся презентация оказалась дерьмом.

6
JustA_NiceGuy

Щас бы по своим ожиданиям судить всю презентацию 🤦‍♂️

3
JustA_NiceGuy

В конце ведущий сказал, что это не всё и в выходные нас ждёт продолжение по Cyberpunk и некоторым другим играм.
Удаляй новость.

4
muxamor2011

опять им требуется время на дополнительную полировку ?)

1
SloT124

Ты новость хоть прочел?

3
0ncnjqybr

Признались бы честно, что у них уже не осталось нужных спецов. Благо они не одни такие.

0
jax baron

мне больше волнует- а где игры то.

1
0ncnjqybr
А где Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Игроки удивлены отсутствием игры на Summer Game Fest©

А ее не будет.

0
Megakenny

Там в конце болванчик, который проводил шоу, что-то промямлил, мол, вроде числа десятого покажут. Я точно не расслышал, кому интересно — посмотрите последние минут 5-10 выступления.

0
Vinden

Киберсранск опять походу перенесут)

-7
AleksandrLondon2077

Кто то ждал этот хлам ?

-8
KIBERMAX

Кому не пофиг?.

-12
muxamor2011

Тех кому не пофиг ты можешь посчитать по дизам.
и зачем ты подписан на новости игры если тебе пофиг ?

3
0ncnjqybr

Год назад мне было не пофиг. Устал ждать.

-1