А где Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Игроки удивлены отсутствием игры на Summer Game Fest ©

Вчера состоялась презентация Summer Game Fest. Однако, как вы наверняка знаете и, возможно, даже принадлежите к этой группе, большинство зрителей надеялись, что грандиозным финалом станет презентация дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Однако этого не произошло, на что большая часть сообщества отреагировала с удивлением.

Следует отметить, однако, что это, скорее всего, связанно термином "Summer Game Fest", которое является названием всего мероприятия, которое включает в себя, помимо прочего, Play Days, возможность протестировать ряд игр, подготовленных разработчиками и предназначенных для людей на месте в Лос-Анджелесе.

CD Projekt RED объявляла, что DLC для Cyberpunk 2077 появится на Summer Game Fest, но, скорее всего, это были лишь Play Days. Однако, даже учитывая эту ситуацию, отсутствие на таком крупном шоу удивительно.

Когда вчерашнее мероприятие подходило к концу, Джефф Кили сказал, что финал будет новым взглядом на огромный мир, который нам не терпится исследовать снова - в общем, речь должна идти о Cyberpunk. Многие, конечно, поспорили бы здесь, но все же можно считать, что речь шла о CD Projekt RED. Вот только потом Final Fantasy VII Rebirth вышла на большой экран. Но очевидно, большинство ждало Phantom Liberty.