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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 898 оценок

Адам Смэшер пал жертвой игроков Cyberpunk 2077 более 1,2 миллиона раз

Gruz_
Новости

Cyberpunk 2077 была пройдена 1,2 миллиона раз. Это подтвердила сама CD Projekt RED, опубликовав пост на сайте X, в котором говорится о том, сколько раз Адам Смашэр увидел экран Flatline, вернее, смерть. Смэшер, "идеальный киберпсихопат", мало что мог предпринять против Ви и креатива тех, кто им управлял.

В патче 2.0 CD Projekt пыталась хоть как-то придать достойный вид боссу, сделав Адама более агрессивным, но давайте посмотрим правде в глаза: 1,2 миллиона раз - это все равно слишком мало после просмотра аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners).

Адам Смэшер в одиночку разрушил мечты многих мечтателей киберпанка. Благо, игроки отомстили киберпанковскому щенку Арасаки, победив его более 1,2 миллиона раз. И мы даже не хотим упоминать о том, с какой креативностью Ви решил его уничтожить", - говорится в сообщении CD Projekt RED.

Как уже говорилось, наряду с количеством смертей Адама Смэшера мы также имеем количество игроков, которые завершили киберпанковую RPG от CD Projekt RED. С точки зрения продаж это, пожалуй, не самый лучший результат, поскольку он означает, что только 1/30 игроков действительно закончили игру, но нужно учитывать, что речь идет о довольно длинной игре и что многие могут продолжать исследовать ее и после выхода 2.0.

Cyberpunk 2077 доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC, а DLC Phantom Liberty является эксклюзивом для консолей нового поколения. После выхода расширения Phantom Liberty игра переживает настоящий ренессанс, толчком к которому послужило аниме Edgerunners. Одновременно с этим уже началась работа над сиквелом под кодовым названием Projekt Orion.

-29
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
top12365

А можно еще 10 раз эту новость? с первого раза не дошло просто)

12
DestryDes

А давайте на этом сайте будем чисто одну и туже новость публиковать.

5
Анжелика04

Пипец игру продали 25 миллионов копий(вроде), прошли игру 1 лям с копейками....

4
DeadRemix

А что не так то? Если во многих играх даже самая первая ачивка, которая дается за пук в игре в первые 10-15 минут бывает не у 100% купивших
Как пример, а у игры был онлайн почти в 500к и продажи на данный момент не малые

0
Анжелика04 DeadRemix

ВОТ это удивительно, покупают игру и не играют в неё?

0
DeadRemix Анжелика04

да

0
samosan

Это значит,что из всех купивших игру прошли максимум 1200т,а с учётом того,что тут считаются даже повторные убийства после загрузки сохранения - гораздо меньше.

3
muxamor2011

это нормально. любую игру проходят до конца в лучшем случае 20-30% купивших.
если даже по статистике достижений в стим посмотреть то самые первые сюжетные ачивки поучают около 70-80% от всех купивших игру.

Вон даже на примере того же ведьмака. первую главу и начальную локацию белый сад прошли всего 63% игроков. а это блин первый час игры....

1
Ольга Бузова

А сколько раз алдуин сжигал хелген?

Сколько раз кодсворт полировал ржавчину?

Сколько раз сидорович не играл в благородство?

2
-zotik-

опять про это новость?

1
Magnusss

у вас таблетки от повторения есть - кончились сама мучаюсь :)

1
PavelRogonov

Ну земля ему стекловатой🤷‍♂️

0