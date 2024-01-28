Адам Смэшер пал жертвой игроков Cyberpunk 2077 более 1,2 миллиона раз

Cyberpunk 2077 была пройдена 1,2 миллиона раз. Это подтвердила сама CD Projekt RED, опубликовав пост на сайте X, в котором говорится о том, сколько раз Адам Смашэр увидел экран Flatline, вернее, смерть. Смэшер, "идеальный киберпсихопат", мало что мог предпринять против Ви и креатива тех, кто им управлял.
В патче 2.0 CD Projekt пыталась хоть как-то придать достойный вид боссу, сделав Адама более агрессивным, но давайте посмотрим правде в глаза: 1,2 миллиона раз - это все равно слишком мало после просмотра аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners).
Адам Смэшер в одиночку разрушил мечты многих мечтателей киберпанка. Благо, игроки отомстили киберпанковскому щенку Арасаки, победив его более 1,2 миллиона раз. И мы даже не хотим упоминать о том, с какой креативностью Ви решил его уничтожить", - говорится в сообщении CD Projekt RED.
Как уже говорилось, наряду с количеством смертей Адама Смэшера мы также имеем количество игроков, которые завершили киберпанковую RPG от CD Projekt RED. С точки зрения продаж это, пожалуй, не самый лучший результат, поскольку он означает, что только 1/30 игроков действительно закончили игру, но нужно учитывать, что речь идет о довольно длинной игре и что многие могут продолжать исследовать ее и после выхода 2.0.
Cyberpunk 2077 доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC, а DLC Phantom Liberty является эксклюзивом для консолей нового поколения. После выхода расширения Phantom Liberty игра переживает настоящий ренессанс, толчком к которому послужило аниме Edgerunners. Одновременно с этим уже началась работа над сиквелом под кодовым названием Projekt Orion.
А можно еще 10 раз эту новость? с первого раза не дошло просто)
А давайте на этом сайте будем чисто одну и туже новость публиковать.
Пипец игру продали 25 миллионов копий(вроде), прошли игру 1 лям с копейками....
А что не так то? Если во многих играх даже самая первая ачивка, которая дается за пук в игре в первые 10-15 минут бывает не у 100% купивших
Как пример, а у игры был онлайн почти в 500к и продажи на данный момент не малые
ВОТ это удивительно, покупают игру и не играют в неё?
да
Это значит,что из всех купивших игру прошли максимум 1200т,а с учётом того,что тут считаются даже повторные убийства после загрузки сохранения - гораздо меньше.
это нормально. любую игру проходят до конца в лучшем случае 20-30% купивших.
если даже по статистике достижений в стим посмотреть то самые первые сюжетные ачивки поучают около 70-80% от всех купивших игру.
Вон даже на примере того же ведьмака. первую главу и начальную локацию белый сад прошли всего 63% игроков. а это блин первый час игры....
А сколько раз алдуин сжигал хелген?
Сколько раз кодсворт полировал ржавчину?
Сколько раз сидорович не играл в благородство?
опять про это новость?
у вас таблетки от повторения есть - кончились сама мучаюсь :)
Ну земля ему стекловатой🤷♂️