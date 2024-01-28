Адам Смэшер пал жертвой игроков Cyberpunk 2077 более 1,2 миллиона раз

Cyberpunk 2077 была пройдена 1,2 миллиона раз. Это подтвердила сама CD Projekt RED, опубликовав пост на сайте X, в котором говорится о том, сколько раз Адам Смашэр увидел экран Flatline, вернее, смерть. Смэшер, "идеальный киберпсихопат", мало что мог предпринять против Ви и креатива тех, кто им управлял.

В патче 2.0 CD Projekt пыталась хоть как-то придать достойный вид боссу, сделав Адама более агрессивным, но давайте посмотрим правде в глаза: 1,2 миллиона раз - это все равно слишком мало после просмотра аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners).

Адам Смэшер в одиночку разрушил мечты многих мечтателей киберпанка. Благо, игроки отомстили киберпанковскому щенку Арасаки, победив его более 1,2 миллиона раз. И мы даже не хотим упоминать о том, с какой креативностью Ви решил его уничтожить", - говорится в сообщении CD Projekt RED.

Как уже говорилось, наряду с количеством смертей Адама Смэшера мы также имеем количество игроков, которые завершили киберпанковую RPG от CD Projekt RED. С точки зрения продаж это, пожалуй, не самый лучший результат, поскольку он означает, что только 1/30 игроков действительно закончили игру, но нужно учитывать, что речь идет о довольно длинной игре и что многие могут продолжать исследовать ее и после выхода 2.0.

Cyberpunk 2077 доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC, а DLC Phantom Liberty является эксклюзивом для консолей нового поколения. После выхода расширения Phantom Liberty игра переживает настоящий ренессанс, толчком к которому послужило аниме Edgerunners. Одновременно с этим уже началась работа над сиквелом под кодовым названием Projekt Orion.