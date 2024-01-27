Адам Смэшер в Cyberpunk 2077 пал от руки игроков более 1,2 млн раз

У фанатов Cyberpunk 2077 много поводов ненавидеть Адама Смэшера — кто-то хочет отомстить за Джонни, в то время как у посмотревших аниме Cyberpunk: Edgerunners есть свои весомые причины. По данным CD Projekt RED, киборг проиграл в битве с Ви уже более 1,2 миллиона раз.
Адам Смэшер персонально несёт ответственность за разрушение надежд многих амбициозных киберпанков. К счастью, игроки отомстили прирученному «Арасакой» киберпсиху, одолев его свыше 1,2 миллиона раз.
Хотите сказать что 16.2 миллиона игроков до него недошли?
считать умеешь, а писать по-русски НЕ_научился
а в чём он не правду мб кроме цифр? в целом за 1 прохождение его убивают 1 раз, значит игру прошли как минимум 1200к. но если люди хотя посмотреть другие концовки они то же убьют его +1, концовок вроде 4-5. Вывод цифры то малюсенькие по сравнению с проданными копиями
Это вина голосового набор
Здесь имеется в виду скорее всего обновленной сложности Смэшер, так как старого убивал 3 раза статистика очевидно не за все время
Это действительно серьезная новость , возможно даже самая важная новость месяца , она должна попасть надолго в топ и собрать сотни комментов
это позорище, а не босс, лосиха была в раз 100 сложнее
Скрин скинь, где ты его прошел на максимальной сложности и баз напарника.
там есть напарники? а причём тут уровень сложности где то указано что кто то должен бить на максимальной? Ну я на нормале или выше прощёл на все концовки на пс5.
на харде ты дальше прихожей арасаки не прошел бы
Напарники есть, смотря от твоего выбора в финале и как его проходить, а сложность это твой выбор хочешь ли ты трудности в прохождении или нет. Я проходил на самой высокой сложностью и смешер меня заставил её убавить и когда я не смог его пройти, и я увидел твой коммент, что он слабый и мне было интересно как ты прошел смешер чтобы писать что он слабый.
Я лосиху прошел с голыми кулаками, когда её уровень был череп. Да уж, такой сложный босс. А смешер это вообще позорище всего игростроя.
Лучше бы похвастались новыми интересными противниками в игре, которые бы отличались по тактике боя от других.
новость со стопгейма?)) блог удалится через 3.2.1)
Скорее не от руки, а от резинового предмета