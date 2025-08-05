Актер из Deus Ex возмущен использованием ИИ для воссоздания его голоса в Cyberpunk 2077

Элайас Туфексис, известный тем, что озвучил Адама Дженсена в франшизе Deus Ex, не был рад, когда узнал, что фанаты используют ИИ для воссоздания его голоса в других играх. В недавнем моде для Cyberpunk 2077, который заменяет оригинальный голос главного героя ВИ на сгенерированный ИИ голос Адама Дженсена, актер резко отреагировал в социальных сетях: «Нет. Не делайте этого, бл***».
Такое возмущение — не новость. Туфексис уже ранее высказывался против подобной практики, называя ее кражей, поскольку в таких случаях его труд используется без разрешения. Помимо этого, актер критикует бесконтрольное использование ИИ в индустрии развлечений, которое зачастую игнорирует права и право на справедливое вознаграждение артистов, а также ухудшает качество и аутентичность впечатлений.
Спор приобретает еще большую остроту в связи с быстрым развитием инструментов генеративной ИИ, которые используются в модах, альтернативных озвучках и даже в коммерческих проектах. Многим игрокам голос Адама Дженсена в Cyberpunk 2077 может показаться данью уважения, но для актера замена оригинальной озвучки искусственной реконструкцией является неуважением к работе всех участников проекта.
Что интересно, пока франшиза Deus Ex находится в анабиозе, Cyberpunk 2077 по-прежнему получает моды и контент, созданный сообществом. Тем не менее, этот случай вновь зажигает дискуссию o ограничениях использования ИИ в играх и важности уважения к людям, голоса которых оставили след в памяти не одного поколения игроков.
Фанаты могут делать все что захотят, пока это бесплатно и не противоречит закону.
Увы но такова новая эпоха и ИИ глубоко похер на возмущения какого-то мешка с костями.
наивный... буд-то мододелов взволнует его мнение
На его труд и заработок это никак не повлияет, это тупо моды, а вот на популярность да. Больше будут звать озвучивать, голос-то отличный.
Я играл только в Human Revolution. И там его голос как у пришибленного задрота.
Ты ничего не понимаешь, это неонуар!!1!!
Какие-то профессии пропадают, какие-то появляются. так было, есть и будет. нужно просто адаптироваться, а не ныть.
Из-за ИИ много людей работу потеряют,уже очевидный факт.Так что он может не ныть,не поможет.
Так-то может помочь. Использовать фото и образ нельзя без разрешения человека, так скоро и голос использовать без разрешения запретят. Правильно делает, что защищает свои интересы
Не поможет. Можно и свой голос использовать, а ИИ ему даже тембр подберет. Кто будет звать какого-то там актера на озвучку, если через ИИ можно сделать 10-ки голосов используя пару голосов обычных людей. Или что, вообще все голоса запретим? А если к примеру я свой запишу, голос друга, подруги и через ИИ сгенерирую что-то промежуточное? Нужно просто адаптироваться под новые реалии и использовать ИИ, я тоже получила образование дизайнера иллюстратора, а теперь вот занимаюсь новелками и генерирую картинки через ИИ.
Как говорят американцы "tough shit".
Люди ни туда, ни сюда. Не желают развития и вмешательства ИИ, потому что он отберёт у них работу и хлеб, потому что капитализм эксплуатирует всё, в том чилсе ИИ. Как не желают убрать к чертям капитализм, и нырнуть с головой в эпоху ИИ чтобы он создал блага для всех, бесплатно, тот самый рай который многие хотят из покон веков.
Неудивительно что многие либо вообще не визуализируют такой рай в кино, потому что считают что он невозможен, либо визуализируют что-то наподобии в далёком-далёком будущем. Никто не верит, все цепляются за прогнившую систему просто потому что она более-менее успешно работает, хотя её постоянно латают, как могли бы латать новую систему нацеленную на ИИ.
Понятно что до настоящего ИИ пока далеко, но капитализм тоже не вырос за пару лет. А чем раньше создастся подобие рая, тем быстрее все остальные захотят то-же самое, и недолго миру оставаться разделённым. Но пока капитализм у руля, где люди не спешат отпускать привычное и слушать политиканов с лапшой, ИИ будет работать лишь в наибольшую угоду вторым, и тем кто под их крылом.