Актер из Deus Ex возмущен использованием ИИ для воссоздания его голоса в Cyberpunk 2077

Элайас Туфексис, известный тем, что озвучил Адама Дженсена в франшизе Deus Ex, не был рад, когда узнал, что фанаты используют ИИ для воссоздания его голоса в других играх. В недавнем моде для Cyberpunk 2077, который заменяет оригинальный голос главного героя ВИ на сгенерированный ИИ голос Адама Дженсена, актер резко отреагировал в социальных сетях: «Нет. Не делайте этого, бл***».

Такое возмущение — не новость. Туфексис уже ранее высказывался против подобной практики, называя ее кражей, поскольку в таких случаях его труд используется без разрешения. Помимо этого, актер критикует бесконтрольное использование ИИ в индустрии развлечений, которое зачастую игнорирует права и право на справедливое вознаграждение артистов, а также ухудшает качество и аутентичность впечатлений.

Спор приобретает еще большую остроту в связи с быстрым развитием инструментов генеративной ИИ, которые используются в модах, альтернативных озвучках и даже в коммерческих проектах. Многим игрокам голос Адама Дженсена в Cyberpunk 2077 может показаться данью уважения, но для актера замена оригинальной озвучки искусственной реконструкцией является неуважением к работе всех участников проекта.

Что интересно, пока франшиза Deus Ex находится в анабиозе, Cyberpunk 2077 по-прежнему получает моды и контент, созданный сообществом. Тем не менее, этот случай вновь зажигает дискуссию o ограничениях использования ИИ в играх и важности уважения к людям, голоса которых оставили след в памяти не одного поколения игроков.