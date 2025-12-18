Актеры озвучки поздравили Cyberpunk 2077 с 5-летием и поблагодарили игроков за поддержку

Со дня бурного релиза Cyberpunk 2077 прошло уже пять лет, и в честь этого юбилея студия CD Projekt RED преподнесла своему сообществу необычный сюрприз.

На официальных каналах игры был опубликован специальный видеоролик, в котором актеры озвучки из разных уголков мира обращаются непосредственно к фанатам. Это не только благодарность за поддержку на протяжении всех этих лет, но и доказательство того, насколько разнообразен и интернационален актерский состав, придавший жизнь жителям Найт-Сити.

В ролике можно увидеть исполнителей таких ролей, как Джонни Сильверхэндп, Джеки Уэллсп, Виктор Вектор и Панам Палмер. Послание простое и трогательное: без игроков в городе Легенд было бы пусто.

Этот символический ролик показывает, какой длинный путь прошла игра — начиная с проблемного старта и заканчивая культовым статусом, которая спустя пять лет по-прежнему объединяет миллионы игроков по всему миру.