Актеры озвучки поздравили Cyberpunk 2077 с 5-летием и поблагодарили игроков за поддержку

Со дня бурного релиза Cyberpunk 2077 прошло уже пять лет, и в честь этого юбилея студия CD Projekt RED преподнесла своему сообществу необычный сюрприз.
На официальных каналах игры был опубликован специальный видеоролик, в котором актеры озвучки из разных уголков мира обращаются непосредственно к фанатам. Это не только благодарность за поддержку на протяжении всех этих лет, но и доказательство того, насколько разнообразен и интернационален актерский состав, придавший жизнь жителям Найт-Сити.
В ролике можно увидеть исполнителей таких ролей, как Джонни Сильверхэндп, Джеки Уэллсп, Виктор Вектор и Панам Палмер. Послание простое и трогательное: без игроков в городе Легенд было бы пусто.
Этот символический ролик показывает, какой длинный путь прошла игра — начиная с проблемного старта и заканчивая культовым статусом, которая спустя пять лет по-прежнему объединяет миллионы игроков по всему миру.
Да срать на них! Изначально делать надо Русскую озвучку на дополнения (долбонутые поляки, может и в школу сходят).
Да а наши клоуны всё держатся за CDPR, которые их с лихим пинком выкинули на мороз и не просто отказались помогать делать стороннюю НЕ коммерческую озвучку, а даже ругались на нейросетевые озвучки. Всё думают, что их хозяин, после того, как выбросил на мороз, позовёт обратно греться.
Это, например, при том, что допустим условный близзард ещё более сильный русофоб, но даже они до сих пор делают русскую озвучку и не выпнули ни одного актёра озвучки.
Хотите поржать?
Я тут писал что я играю в игру в 4к, а оказалось, что 5760x3240 - это 6К, вот я пиз***бол оказался, прикиньте.
Из всех голосов, только Арасаку сама узнаю, русский дубляж всегда был самым лучшим в мире, насколько же хуже игра с другими голосами.
Шрек_и_Осёл.jpg
Кто все эти люди? Наша озвучка намного лучше.
А че ломателя ног не позвали.
Ему некогда он ищет кто играет в кибер, чтобы написать в чате "это я озвучил"
Афигеть я думал игра раньше вышла,помню ещё на 2060 проходил.Загуглил правда в 20-ом году вышла.Может я до релиза играл?Там вроде патчами правили помню потом.
шо за французиш энглиш,солянка из языков.