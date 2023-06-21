Актриса озвучки женской версии Ви сначала не знала, что работает над Cyberpunk 2077

Одной из сильных сторон Cyberpunk 2077 являются интересно прописанные персонажи. Однако речь идет не о таких людях, как Джонни Сильверхенд, Панам или Джуди, а о самом Ви — в зависимости от того, какой пол мы выбираем. Черами Ли, озвучившая женскую роль Ви в англоязычном дубляже, рассказала о работе над персонажем и поделилась некоторыми интересными фактами.
Черами Ли дала длинное интервью на Kawacon 2023 в марте, в ходе которого рассказала о своей работе. Хотя прошло уже много времени с этого события, стоит привести фрагмент о ее сотрудничестве с CD Projekt RED и озвучивании женской версии Ви.
Актриса рассказала, что сначала она даже не знала, над какой игрой работает. Вначале она разыгрывала сцены разговоров с такими персонажами, как Виктор Вектор и Джеки. Как она призналась, обычно на этом этапе она уходила после работы домой и не слишком задумывалась о проекте, в котором участвовала, но в данном случае это не давало ей покоя, поэтому она решила поискать любую информацию в сети. Это привело ее к трейлеру Cyberpunk 2077.
Интересно, что Гэвин Дреа, который озвучивает мужскую версию Ви, тоже сначала не знал, над каким проектом он работает. Далее актриса рассказала, что во многих играх, где можно выбрать пол главного героя, актеры озвучивания работают таким образом, что если в тайтле основное внимание уделяется персонажу мужского пола, то реплики сначала записываются актером, а затем актриса должна адаптироваться к тому, как говорит ее предшественник во время записи. В случае с работой над Cyberpunk 2077 такой ситуации не было, что позволило и Черами, и Гэвину полностью раскрыть свой творческий потенциал.
Слушая разговор, зрителям трудно было не заметить, что Черами не звучит там как Ви, что только показывает, насколько она талантлива как актриса. Также среди комментариев часто звучали слова похвалы в адрес ее весьма впечатляющего портфолио.
Судя по характеру ошибок в игре, некоторые разработчики до сих пор не знают, что работают над Cyberpunk 2077
Мощно сказано
Милота то какая)
Красивая она, молодец, но Юличка Горохова все равно для меня лучший дубляж.
Обожаю её голос. Моя ВИчка
Не узнала, а ей было наплевать, это разные вещи.
Да в игре все указывает на то, что женскую версию запихали чисто под конец опционально т.к диалоги и поведение игроков говорит о том, что перс там мужик всегда должен был быть, да и все тизеры и трейлеры это указывают.
Она это узнала, когда через два года смогла в это поиграть?
Озвучка женской версии Ви в ее исполнении получилась действительно великолепной, в отличие от мужской - мерзковатый голос в английском варианте, под конец уже противно было его слушать, даже пожалел из-за этого, что не бабу выбрал.
Автор, много слов мало картинок, такие новости просто так не читают)
А по теме, голос Ви действительно удачный получился, что в русской что в английской озвучке