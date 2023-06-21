Актриса озвучки женской версии Ви сначала не знала, что работает над Cyberpunk 2077 ©

Одной из сильных сторон Cyberpunk 2077 являются интересно прописанные персонажи. Однако речь идет не о таких людях, как Джонни Сильверхенд, Панам или Джуди, а о самом Ви — в зависимости от того, какой пол мы выбираем. Черами Ли, озвучившая женскую роль Ви в англоязычном дубляже, рассказала о работе над персонажем и поделилась некоторыми интересными фактами.

Черами Ли дала длинное интервью на Kawacon 2023 в марте, в ходе которого рассказала о своей работе. Хотя прошло уже много времени с этого события, стоит привести фрагмент о ее сотрудничестве с CD Projekt RED и озвучивании женской версии Ви.

Актриса рассказала, что сначала она даже не знала, над какой игрой работает. Вначале она разыгрывала сцены разговоров с такими персонажами, как Виктор Вектор и Джеки. Как она призналась, обычно на этом этапе она уходила после работы домой и не слишком задумывалась о проекте, в котором участвовала, но в данном случае это не давало ей покоя, поэтому она решила поискать любую информацию в сети. Это привело ее к трейлеру Cyberpunk 2077.

Интересно, что Гэвин Дреа, который озвучивает мужскую версию Ви, тоже сначала не знал, над каким проектом он работает. Далее актриса рассказала, что во многих играх, где можно выбрать пол главного героя, актеры озвучивания работают таким образом, что если в тайтле основное внимание уделяется персонажу мужского пола, то реплики сначала записываются актером, а затем актриса должна адаптироваться к тому, как говорит ее предшественник во время записи. В случае с работой над Cyberpunk 2077 такой ситуации не было, что позволило и Черами, и Гэвину полностью раскрыть свой творческий потенциал.

Слушая разговор, зрителям трудно было не заметить, что Черами не звучит там как Ви, что только показывает, насколько она талантлива как актриса. Также среди комментариев часто звучали слова похвалы в адрес ее весьма впечатляющего портфолио.