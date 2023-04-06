Актриса, сыгравшая Ви в Cyberpunk 2077, в очередной раз подтвердила, что официальной озвучки DLC не будет

Впервые она сообщила о том, что в CDPR отменили озвучку DLC для Cyberpunk 2077 на русском языке почти год назад в своем Telegram-канале и с тех пор были разнообразные слухи, в том числе их подогревал Егор Васильев, озвучивавший мужскую версию Ви в Cyberpunk 2077.
Но в последнем выпуске шоу "Лава Лампа" еще раз подтвердила, что с ней никто не связывался по поводу озвучки. Она уточнила, что по ее данным, Phantom Liberty будет очень большим дополнением, а это значит, что и работа над локализацией тоже будет довольно обширной. Так что если дополнение планируют выпустить в этом году, то работы бы уже давным-давно велись.
Это конечно печальные новости, но по информации портала Zoneofgames, "русская озвучка у Phantom Liberty в любом случае будет". Хотя её и придется подождать, так как за неё возьмется одна из студий любительских переводов. И, скорее всего, для работы над главными ролями они постараются привлечь практически весь оригинальный состав.
Рынок дубляжа в РФ сейчас претерпевает не лучшие времена и большинство официальных голосов из любого медиа сами рады идти на контакт с любительскими студиями озвучания. Пример тому - озвучка Хогвартса, там привлекли кучу официальных киношных голосов. Тоже самое будет здесь, соберут некую сумму и оплатят актёрам их труд. Им - оплачиваемая работа. Нам - игра с русской озвучкой.
Главное не забывать, что актёры тоже есть хотят и за бесплатно не работают.
Мне лично не жалко и задонатить за такое. Как объявят сбор средств на озвучку Star Wars Jedi: Survivor - обязательно закину ребятам немного денег. Тем более там русский голос Кэла Кэстиса подтвердил, что открыт для предложений и если будет спрос - он обязательно запишется.
Максимально поддерживаю, фанатские локализации становятся все лучше и лучше, и привлекают популярных актеров для дубляжа. Благодаря им мы можем видеть русские локализации а гораздо большем количестве проектов.
Тоже так думаю, не хотят делать официально - сделают фанаты. Благо, игра поддерживает моды, да и озвучка/русификация это не совсем мод. Мне вот понравилась русская озвучка Cyberpunk 2077, поэтому буду рад, если весь оригинальный состав озвучит DLC и с удовольствием его пройду. А в тех играх, в которых озвучка мне не нравится - играю в оригинале, никаких проблем.
Но вот вопрос, сколько будет само DLC стоить через гифты/ключи и возможно ли вообще его будет купить таким образом, мало ли, CDPR решат сделать как некоторые другие "личности"...
Это не фанатские локализации. Что GamesVoice, что Mechanics VoiceOver - делают озвучку на заказ.
ну можно
и не парится
если же ты фанат игры или коллекционер и очень хочется лицуху (хотя лицуха от пиратки ни чем ни отличаются), то ключи будут 100%, ведь это гог, а у них нет защиты, смысл им ставить лок на регионы, а вот сколько будет стоить даже не предположу.
Да я про Steam имел ввиду, у меня там Кибер куплен. Причём, иронично, покупал его за месяц до всех событий
ну нормально, допник бесплатно, задоначу на озвучку, мне нравится расклад, продолжайте
дополнение будет платное
думаю, он имеет ввиду, что оно будет без защиты как ориг игра и можно будет с торрента стянуть, раз CDPR официально послали нас лесом в т.ч. с озвучкой
это гог, через 15-30 мин после релиза, всё будет на торентах. я уже снёс стим версию.
В смысле? У нас бесплатно будет, официально заявили же, даже спасибо с нас не требуют, поляки красавчики
у кого у вас? у всех вроде платно
Прошел Киберпанк первый раз именно с ее озвучкой за женского персонажа,офигенная озвучка.Мужик Ви даже меньше по голосу понравился.
У меня наоборот
Мне тоже женская озвучка Ви больше понравилась, голос более приятный у неё, чем в мужской версии, актриса хорошо постаралась...
Абсолютно точно такого же мнения. Горохова смогла передать через голос страдания и эмоции главного героя, от этого главному герою сопереживаешь сильнее. Озвучка же от Егора, мне показалась совсем бездушной. Только эмоции злости передать у него получилось хорошо, во многом благодаря его сильному голосу
не покупайте больше игры
лучше деньги отдайте на озвучку!
То есть за работу актеров, кодеров и прочих людей задействованных в создании русской озвучки платить нужно, а людям создавшим продукт, для которого будет создаваться эта самая озвучка нет? В чём Ваша логика? Или её тут и вовсе нет, а лишь сплошная обида?
Стоит заметить, что полная русская локализация и раньше, до всем известных событий, присутствовала далеко не во всех играх, поэтому, вряд-ли это так называемые "санкции". В случае с Phantom Liberty - спорный вопрос, знают ведь, что русскоговорящий люд не только в РФ и РБ живёт, да и там найдут способ приобрести. В общем не понимаю я такое отношение к русскоговорящей аудитории, считаю это влиянием сверху.
Сейчас они озвучку просто убирают, а завтра скажут что русских и русского языка существовать не должно, они придурки и так этим занимаются с 2014 года. Флаги РФ убрали везде теперь в медийном пространстве убирают. И я например купил "полное издание" мне обязаны будут отсыпать дополнение даже если я в РФ, а мне говорят будешь спецом без озвучки играть, пол вселенной озвучили аля главный сюжет, а остальное на анг, где тоже логика?!.
Какой ужас... взяли и без причины все сделали, накажи их, не играй в их игры
Случилось что-то?
Флаги это флаги, а язык это язык. Флаг это символика государства, а язык это один из признаков принадлежности к той или иной культуре. Культура и народ и государство сильно разные вещи. На русском говорят не только в России но и в странах СНГ, в США много русскоговорящих...
Я думаю наши ребята переговорят с Юлечкой и сделают неофиц. дубляж
а да? ну торрент тогда в любом случае
Очень жаль. :(
Всё же думаю что озвучат, до релиза ещё не скоро.
Тут человек прямым текстом говорит что рэды закрыли двери, к студиям озвучек не обращались, если актеров нанимают то договариваться чуть ли не за год,а здесь тишина ,и судя по её информацией вообще локализация DLC на русский язык не планируется.
До релиза осталось полгода примерно, если бы озвучивали то уже было бы известно.
Судя по тому как сейчас озвучивают Хогвардс Легаси, там не столь важно за сколько договариваться, буквально собрали каст и решили всё за неделю, лишь бы деньги платили. Поглядим вобщем, мне всё же верится что Кибера озвучат.
Я про официальный дубляж
Не официальный естественно можно организовать и быстрее за хороший донат. Только работа над такой озвучкой начнётся только после релиза игры ,а это плюс минус пол года (если качественная работа проф.студии + сведение)
Считаю что дополнительное ожидание озвучки не столь страшно. Как минимум к её, озвучки, выходу на игру накатят несколько патчей, исправляющих обязательные баги расширения.
ну все. теперь все будут приводить Хогвардс в пример и говорить что озвучка всех крупных игр это норма. чел, Хогвардс Легаси это очень редкое исключение. и следующее такое исключение будет очень и очень не скоро. да и кибер это явно не та игра за озвучку которой мечтают взяться фан студии. мелкие проекты куда более профитней.
а как же "Актер сыгравший Ви" ? неужели в очередной раз не нальет воды и не скажет что никаких официальных заявлений не было ?)
Так может просто другую актрису наняли для дубляжа. Без озвучки вообще жесть, только озвучка вытягивала игру, учитывая техническую корявость
А липсинк эта "любительская студия" как сделает? Без нормального липсинка ценность озвучки стремится к нулю. Будет что то на уровне Deus Ex: Human Revolution.
Эх и всё таки жаль, именно Юлин голос V больше всего понравился..Неофициальный дубляж дело конечно хорошие но во первых еще нужно что бы сумма нужная собралась, если DLC большое то и денег надо не мало и ждать с пол года минимум..
Здесь только стоит надеяться, что какая нибудь студия, соберёт всех актеров которые принимали участие в озвучке основной игры, и откроют сбор средств на работу над озвучкой DLC. Но сомневаюсь что так уж и быстро соберут всю сумму, да и наверное на озвучку уйдёт каких полгода точно. За это время, уже пройдешь на оригинальной озвучке раз 10, и эта озвучка уже приестся, и русская озвучка уже не сильно будет нужна
Вот смотрю я этот видос и думаю, ну разве это голос наёмницы-убийцы с большим стажем в городе-утопии!!? Нет! Он слишком сопливый, этот голос отлично подошёл бы к женскому гг в Хогвартс Лекаси например. Голос Ви должен быть грубее, брутальное, с перегарной хрипотой, после сотен сигарнет и алкоголя. А мат должен быть её вторым языком. Эту же актрису наверно перед записью учили как правильно материться)) Не понимаю тех кому нравится озвучка Ви в Cyberpunk2077.
Сабы русские тоже 50/50
То будет, то не будет, всё что-то мутят... мутилы.
Мне женский голос ви очень понравился, Горохова молодец, постаралась.
Я все же верю, что когда-нибудь выйдет русская озвучка для дополнения. Может быть действительно откроют сбор средств и привлекут актёров дубляжа оригинальной игры. Это будет круто, ну а пока придётся довольствоваться английской версией с субтитрами, или без них, я не знаю точно.
Поживем увидим так как мужской голос ви сказал что будет
Там только звучит более страшный слух, что сейчас действуют контракты, а новые заключать пока никто не торопится.
я прошел кб77 2 раза исключительно на инглише. как и последние 4 фильма тарантино. чего и вам желаю
Знаете о чем я подумал, это все конечно пренеприятно, но с другой стороны мы получим уже готовый и качественный продукт с нормальной озвучкой. На примере Хогвардса, я просто жду локализацию, прежде чем приступить к игре, к тому времени уже игра достаточно будет пропатчена и оптимизирована)
Редкий случай, но факт. Некоторые звезды типа "геймеры", но когда вдаешься в детали, выясняется, что они нифига в них не разбираются. Просто модная "фича", за которую цепляются.
ее просто не пригласили 100% потому что Ви мужской говорит другое
Что значит не пригласили?.. То есть ты хочешь сказать, что озвувка мужского ви будет, а женской версии ви не будет?.. Так получается по твоей логике будет. Или может они нашли другую девушку для озвучки, что полнейший бред. Либо Юлия сама увиливает и может что-то да готовится, а она просто не хочет говорить и поэтому обманывает. А может вообще ничего не готовится, потому что Егор все что угодно может говорить, и все может поменяться. А может быть потом вообще откроют реально сбор средств и привлекут и Юлию и Егора к озвучке не официальной.
запилил в своей телеге дублированный трейлер , а после наложил вот это - «Ожидайте официальных заявлений. Все-таки ничего не отменяли, но правда ничего пока и не возвращали. Ладно, скажем так, увидимся в Найт-Сити» (с) Васильев
ну и где он говорит другое?
Ничего он другого не говорит, просто надеться и верит, хотя как по мне итак всё понятно...
Это dlc, как собственно и остальные проекты пшеков, будут неоптимизированным куском ... Так что и даром подобное не нужно, особенно после их действий по отношению к нам.
Пусть не марасит эта потаскуха , её просто не позвали. Нашли замену в виде более молоденькой не вышедшей в тираж 18 летней малышке :3
ну длц знач в зелёном стиме возьму
Cyberpunk :Лицемер edition. Заказывай
Мне одному пофиг на озвучку? Я ведь и с саббами могу поиграть)
"с ней никто не связывался по поводу озвучки"
ну и правильно, настолько ужасная колхозная и безэмоциональная актёрская игра не нужна в озвучке. ни в какой.