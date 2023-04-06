Актриса, сыгравшая Ви в Cyberpunk 2077, в очередной раз подтвердила, что официальной озвучки DLC не будет ©

Впервые она сообщила о том, что в CDPR отменили озвучку DLC для Cyberpunk 2077 на русском языке почти год назад в своем Telegram-канале и с тех пор были разнообразные слухи, в том числе их подогревал Егор Васильев, озвучивавший мужскую версию Ви в Cyberpunk 2077.

Но в последнем выпуске шоу "Лава Лампа" еще раз подтвердила, что с ней никто не связывался по поводу озвучки. Она уточнила, что по ее данным, Phantom Liberty будет очень большим дополнением, а это значит, что и работа над локализацией тоже будет довольно обширной. Так что если дополнение планируют выпустить в этом году, то работы бы уже давным-давно велись.

Это конечно печальные новости, но по информации портала Zoneofgames, "русская озвучка у Phantom Liberty в любом случае будет". Хотя её и придется подождать, так как за неё возьмется одна из студий любительских переводов. И, скорее всего, для работы над главными ролями они постараются привлечь практически весь оригинальный состав.