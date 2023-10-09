Акции компании CD Projekt Red упали на 7% ©

В ходе торгов 6 октября произошло заметное снижение стоимости акций CD Project Red. Как сообщает Bloomberg, после начала торгов стоимость акций компании упала на 8,2% и составила 109 злотых ($25) за штуку.

Такое снижение стоимости акций может быть связано с реакцией инвесторов на затраты, связанные с расширение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

"Высокий бюджет на разработку и маркетинг означает, что дополнение не вышло на уровень безубыточности. Более того, это может означать, что инвесторы недооценивают стоимость будущих игр", - заявил в интервью Bloomberg аналитик Кацпер Копрон.

На данный момент наблюдается падение акций на 7%, что может свидетельствовать о том, что стоимость акций постепенно начинает стабилизироваться.

Недавно сообщалось о расходах, связанных с Cyberpunk 2077, с которыми столкнулась компания. CDPR сообщила, что с момента запуска игры в 2020 году она потратила на Cyberpunk 2077 более $120 млн. Согласно заявлениям разработчиков, около $125 млн было инвестировано в различные аспекты совершенствования Cyberpunk 2077. Около $40 млн. было направлено на исправление ошибок, поддержку совместимости с консолями нового поколения и значительное обновление 2.0. Кроме того, еще $84,3 млн. было вложено в разработку DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Стоимость разработки этого дополнения оценивается примерно в $62,7 млн. и еще $21,6 млн. было выделено на маркетинговые мероприятия, о чем было сообщено представителями компании.

Что касается других новостей о CD Projekt Red, то Адам Кичиньски, генеральный директор компании, покинет свой пост в начале следующего года. До 2025 года он будет занимать должность директора по стратегии.