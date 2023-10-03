Актёры дубляжа ополчились на авторов нейронной озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

В сети начинает разгораться настоящий скандал, актёры дубляжа обвинили в «краже» голосов команду энтузиастов из MD Says, анонсировавших начало разработки русской локализации для дополнения Phantom Liberty.
После публикации видео с примерами русской озвучки, к авторам нейронного дубляжа заглянул известный актер и диктор Ислам Ганджаев и обвинил в воровстве голосов своих коллег и нарушении авторских прав. Сам Ганджаев так же был задействован в русской локализации основной части игры Cyberpunk 2077, где озвучивал второстепенного персонажа Джеймса Ито.
Пример озвучки:
В голос. Этим актерам-нытикам так и надо отвечать, а не целовать в задницу каждого издателя и актера прося у них на все одобрение, как делают некоторые студии)
Озвучивать самостоятельно PL актеры отказались видите ли побоявшись штрафов от поляков, которые в ближайшие 10 лет (а может и вообще никогда) итак не вернутся в Россию, зато на нейронку ноют по каждому поводу как она типо лишает их работы хотя они сами от нее отказываются)
Так чтобы обучить нейронку нужно приличное количество исходного материала, чтобы она звучала хотя бы приблизительно правдоподобно. Чтобы нейронка смогла сама озвучить полностью игру, ни разу не промахнуться с эмоциями и выдать схожий с оригиналом тембр, для нее нужно записать исходного материала почти столько же, сколько и на всю игру.
А тут работяги берут уже известны голос ради просмотров и скачиваний с нексуса. Что конечно на мой вкус больше похоже на реакт на видео, нежели полноценное воровство. Но тот факт, что без использования определенного голоса и актерского перформанса, подобные видео и моды не имели бы никакой популярности, делает как по мне ситуацию неоднозначной.
Это не пародия, фанфик или любое другое творчество, которое имеет достаточный вклад автора, чтобы иметь популярность не только из-за взаимосвязи с популярным продуктом. Здесь от автора к автору меняется только количество использованных реплик при обучение нейросети.
Так что я очень понимаю актеров на эмоциональном уровне, но объективно продукт слишком низкокачественный и серьезных потерь актеры озвучки понести не должны, считай та же история, что с пиратством.. Но почему люди хейтят актеров, хотя именно из-за все работы с нейронки популярны и собирают какие-то просмотры и деньги, мне непонятно. Так и хейтят за то, что тем не нравится, что их голос монетизируют без их ведома. И все это на основании, что ну голос есть у всех и он не уникален и почему они сами не берутся за озвучку. Это как отменить патентное право на основании того, что чисто технически идея подобного изобретения могла прийти всем в голову. Да и раз уж изобрел, почему сразу не начал производить в больших масштабах.
И людей не смущает, что человек хочет получать деньги за работу, если уж делать свою кустарную озвучку. А версия от нейронки откровенно звучит в 90% случаев плохо и времени на неё нужно меньше. Поэтому как тут можно возмущаться, что актеры озвучки не стали работать за копейки над качественной озвучкой, а вон васян сделал свой на нейронке за копейки (опять же используя популярность уже имеющегося актерского перформанса), я не понимаю. Покупать дешево паленые джорданы из кожзама и обвинять реальный брэнд в том, что он не готов продавать свою продукцию по цене пали.
Откуда тебе вообще знать на сколько лет они пропали с ру рынка? Эти актёры думают головой, когда решают что сказать, а не жопой как ты, писав этот агро-школьный коммент.
Дык.. Хлебушек ведь отбирают.. Вот и ноют. Скоро вообще паника начнётся.
Да какой там "низкокачественный"??)) - Посмотрите к примеру пародийные ролики про Харри Споттера и другие, где голос обрабатывается вычислительными мощностями - в некоторых роликах на Тьюбе голоса известных актёров звучат просто отлично. Тем паче, нужно понимать, что технология/ии только развивается, а развиваться есть куда. Вычислительные мощности прибавляются и множатся ежемесячно. Замещение актёров озвучки, может неполное, но почти - лишь дело времени. Спустя непродолжительное время среди оккупантов подобных "специальностей" типа актёров бубнежа/озвучки будет такая же паника, как и среди художников. Начинается.
Обучали нейронку на уже оплаченной актерам работе. Причём в данном случае все это делается на работе ещё других актёров, которые так же уже получили оплату. В данной ситуации можно сказать что актёры из разных стран просто подготовили "форму" за денюжку. А что уже из этой "формы" получится посмотрим.
Подпольно делать не хотели. С нейроверсии ноют. Идите на***. Автору-оператору адаптаций респект.
Тебе туда же дорога.
Респект потом омону, когда накроют упыря. Ваши уродливые визги не помогут
полякам главное деньги, даже на крови, вот и поплатились!
Что, эти поляки нагло тырят голоса у актеров озвучик?
поляки твари, что этим сказать? моя бабушка мне это говорила
Когда им предложили озвучить отказались а теперь возмущаются.
Так пусть озвучивают другими голосами. В чем проблема ? Зачем воровать ?
Наверняка с такими убеждениями ты лично можешь решить их вопросы по контракту когда он будет нарушен и выплату штрафа за его нарушение возьмешь на себя, ведь так?
Потому что они находятся на дне. Там только так. Воруют популярное или никак.
А смысл тогда в чем? Вся игра 1 голосом , а дополнение другим?
ну так скинетесь кому хочется ту же озвучку и закажите или лучше своровать ?
>известный актер и диктор Ислам Ганджаев
Это кто вообще?
Извесность зашкаливает!
Ты чо дон, а ну бистро дон, загуглил дон.
Ага офигительно известный ага в каком месте а?
Прикольно, когда под одним постом люди восхваляют актеров, работающих над кустарной озвучкой для игр, а на другом даже не в курсе кто это. Какая всё-таки популярность относительная вещь.
Так воруйте не русские голоса, а оригинальные. Пусть Киану звучит как Киану!! но по-русски))
Этим уже занимаются другие люди и по звучанию там более качественнее чем тут. Но до конца ещё не решили какой голос для Ви и Силверхенда лучше сделать, ибо народ просит чтоб делали голоса из русского дубляжа.
Не надо. Киану довольно посредственно озвучил Сильверхенда, всю игру бубнил без выражения, будто по бумажке читал. Было отчетливо видно, что персонаж ему абсолютно не близок, и он там только ради денег.
Русский голос фемВи то же самое
А мне наоборот понравилось. Ну не стоит забывать разницу между нашим русским и английским. Наш язык ярче и экспрессивнее. Ну мне так кажется.
Не, даже он все равно звучит лучше, чем Киану.
Пусть идёт дальше ан*ме своё озвучивает, и не бугуртит
Все становятся дико этичными и правильными, как только дело может коснуться их заработка, причем заработка возможного в какой то туманной перспективе. Моралисты херовы , все хотят усидеть на двух стульях. Нет, что бы взять и предложить свои услуги и сделать отличный перевод отличной игры, они будут ныть о том какие они бедные. Бери ,делай, получай бабки и не ной.
Ну так бери, получай бабки, только не тырь чужие голоса и тогда не получишь по своей уродливой морде
Работаю, получаю бабки и не ною, и могу тебе втащить по твоей милой мордахе, причем бесплатно. Хотя ты судя по твоим интеллектуальным выводам еще в начальной школе, по этому втащить отменяется. Иди делай уроки а то скоро родители придут , накажут ,что ты за компом сидишь с не сделанными уроками.
Ждем, когда будешь работать бесплатно, можешь потом со школьниками всю свою жизнь воевать)
Денюшку хочется посонам
Ага, теперь на халяву, даже работать не надо над озвучкой уже готовой)))
переводчики теперь как бомжи - никому не нужны, и это радует, больше много они из себя строили !
Пошли они куда подальше!! И в чём теперь предъява - сами же отказались, и то как то сложно назвать "отказались" , а скорее - послали! ) Вот вам и ответка!
Да вообще пох@й кто озвучит, актёры, нейросеть, робот Бендер. Главное субтитры не читать, особенно когда рулить нужно
Качественный дубляж конечно хорошо, но согласен полностью, лучше уж так, чем субтитры)
Да блин, ваших голосов всё равно в ДЛС не будет, вам не заплатят. Дайте хоть игрокам поиграть нормально.
Что за ноющие тупни!
На кусок их хлеба позарились, на их вотчину, на их доильню. Это ещё что.. Сейчас эти необразованные мешки/тупни сообразят что таки к чему, завоют в панике конкретной. Я всегда поражался, как их просто из-за наличия природных/врождённых/генных особенностей, так или иначе нужных кому то, называли молодцами. В каком месте они то молодцами были.. По старинке эксплойтили свои "сильные" стороны, голос в данном конкретном случае, и были в шоколаде. Теперь, пришла пора перемен, пришло время скуль-скуль..)) То ли ещё будет.
Голоса машинные, слышал и получше. Но и кликбейтный заголовок конечно у статьи.
Ну... тут можно благодарить только проджектов, которые не разрешили озвучивать игру официально.
А ведь реально, ситуация Киберпанк в реальной жизни. ИИ забирает место у простых работяг, а кожаные ублюдки бугуртят в социальных сетях.
Я узнал эту рожу не бритую.Ислам этот тот дабер аниме, который продался ваканиму (ныне не существующего) будучи в студийной банде (ныне не существующей) состоящей из бывших анимешных пиратов, что гнал на бесплатную озвучку анилибрии и анимевоста.
Пашешь, озвучиваешь проекты, а потом твой голос тырят, и ты уже никому не нужен.
Ясно, что такой участи актёры не хотят.
актеры могли проявить себя и собраться сделатьь озвучку за бесплатно получили бы отличный отклик и пиар.
ситуация с GamesVoice показала что и не за бесплатно они это делать не будут.. поэтому выпады актеров смотрятся весьма странно..
Все так и есть.
Кстати вот чё : есть такое амплуа у артистов пародист называется. Но ведь вроде как ни один даже последний недоумок не утверждал что его голос спародировали) А для этих говорящих клоунов есть инфа сотка - ваше время прошло! Свободная касса в петёрочке. Нейросеть РУЛИТ!!!!!!!
Да хз, лучше с английской озвучкой, чем с нейронной. Она конечно весьма высокого качества, но эмоций не хватает.
этоции это порно, а игра это просто эстетическое удовольствие, очнись, чувак!
Запатентуйте свои голоса тогда или молчите в тряпочку. С каких пор сгенерированный голос это их голос? Если я запишу свой голос и подгоню под их тембр это тоже воровство их голоса?
Как бы так нейросети и работают сейчас. Но ты же не будешь это подавать как использование своего голоса:)Без согласования тут никак
а кто их случашает? корпоратские крысы и опущенцы
Как бабки старые, со временем нейронки будет всё больше и многим будет плевать на мнение этих актёров с большой колокольни.
Вообще нейросети интересная тема, то же может освоить пора, в будущем нейрока всех заменит, и актёров и художников и программистов, пара нейронщиков и один геймдев смогут игры штамповать.
Так уже. Один клик и нейронка тебе за секунды нарисует то, на что у обычного художнега уйдет несколько дней. Притом качество изображения будет ничуть не хуже, чем у живого человека.
Они бухтят и сковчат, так как хлебушек отбирают. Это бурление у них только началось по-сути. Реально, в дальнейшем, они очень много рабочих мест потеряют из-за данной автоматизации. Странно, что ещё не на панике. Или, понять что происходит, пока в достаточной степени не в состоянии. Автоматизация - процесс всеобъемлющий. Надо понимать, что она касается далеко не только работяг на производствах.
через 50 лет будем искать игры так: "Сгенерируй игру с геймплеем Киберпанк, графика как в CoD, главный герой Илон Маск, антагонист Тони Старк, сюжет, музыка, от третьего лица и т.д."
Сложная ситуация. Мерзкое человечество в очередной раз дорвалось до технологии, к которой морально не готово (и вряд ли будет). И это только начало. С развитием технологий видео каждый вася сможет снимать любое кино с участием кого угодно. Первые шажочки уже имеются, типа прон с селебрити.
Внимание снизу много нытья актеров озвучки
Воровство не самый уместный термин. Это было бы воровством, если взяли готовую озвучку или часть этой озвучки и разместили в неразрешённом автором месте. Если один художник учится по картинам другого художника, а потом рисует в похожей стилистике, он вор? Я бы назвал синтез речи пародией. Один актер озвучки учится на работах другого актера озвучки, пародирует его, интонацией, тембром, итд, но схожесть не 100%. Даже дублер ВИ, который против "воровства", сказал "гов*о голос получается", значит голос сильно не похож, тогда зачем возмущаться? Т.е. проблема не в воровстве, а в замене и конкуренции. Они не могут с нейронкой конкурировать в дешевых проектах, хотя живой дублер выгоднее отличается в дорогих качественных проектах, туда нейронку не возьмут на озвучку. Это как если бы известные дорогие актеры, запрещали дешевым нишевым актерам играть в дешевых фильмах за копейки, мол платите как мы хотим, либо не дадим другим там играть. Нейронка - это дешевый актер, который пытается быть похожим на известного актера и все.
Они хотят изменить законодательство, что бы защитить якобы свое авторское право на голос, но по этой логике, тогда нужно защитить художников, музыкантов, а еще программистов, фармацевтов, инженеров и тд, на ком учатся нейронки и делают "похожие" продукты. Чем дублеры особеннее других?
Я понимаю возмущение, если бы один музыкант/певец перепел песню другого, тут нужны отчисления или запрет, но если допустим Галкин споет свою песню или озвучит фильм голосом другого актера, нужны отчисления или запрет на похожий голос?
В этом случае это очень посредственный художник. Делает дешёвую убогую подделку и просит за это деньги
ролике в заметке - это актеров голоса, или уже сгенерированная ИИ речь?...
Сгенерированная речь на основе голосов актеров.
так а озвучка бесплатная будет?
Нет скорей всего Будет за символические 300 р +-
Прджекты в нашей стране официально не представлены боле, а значит и юридически нихера не могут. А права принадлежат им, так что этим "актеришкам" заткнуться пора бы. Если так боятся потерять дальнейшие предложения по их "работе", пусть валят и пшекают себе на здоровье. Если бы присутствовали официальные представительства, то да, можно и поспорить было бы. А раз их нет, то и эти пусть на йух идут.😏
Вас так заботит юрисдикция, но вообще не заботит мораль. Потом будете говорить какие проджекты плохие?
И вот таких 90% члеовечества. Я ж говорю, оно обречено.
Прикинь просто, ты приходишь завтра на свой завод или стройку, а тебе говорят: отныне ты пашешь забесплатно, или вали пшекай на йух. Ваши комментарии? (отвечать не нужно, это риторический вопрос, погугли, что это такое).
Но актеры озвучки повоюют в отличии от радостных челов, которым нравятся когда у кого-то отнимают работу
а в чем проблема
Есть 2 вещи платная душа и фанасткая
Если актеры не захотели озвучить за бесплатно не думаю что бы они обеднели
Так это сделает група хитрых людей за платно и будут брать условно теже 300 рублей за озвкучку
Использовав чужие голоса
По сути в дополнение они могут украсть 2 голоса это голос Ви и Джони, а остальные уже понятие растяжимые.
Мне как игроку категорически п03бать на что там что-то украдут.
Как писал ниже группа актеров озвучки могла договориться и озвучить ДЛС
Получили бы отличный отклик и пиар ну нет деньги важнее.
Вы тоже можете работать бесплатно, почему не работаете так?
Если бы я был актером озвучки я бы не упустил такой шанс.
Вообще-то, скандал с отменой несостоявшихся сборов на озвучку Phantom Liberty отгремел совсем недавно. Люди готовы были платить, но кто-то сильно распереживался за своих контрактики с конторой, которая даже не работает в стране. Они сами лишили себя заработка.
Кстати, им работать и не придется))
Актеры ополчились! Я лично рад, что нет никакой озвучки! Озвучка в киберпанке была отвратная! Ни эмоций, ни интонаций, халтура! Только матерились смачно, весь остальной. перевод нудным голосом, как будто они все время на часы смотрят как бы домой сбежать! На хер такую озвучку!!!😃
Интересно, как потом запоете вы, когда к вору нагрянет ОМОН?
Чтобы нагрянул омон, нужно нарушить закон, закона нет, нет нарушения
Мути чувак нечего с этими сопляжуями общаться)))
а вот письку вам! не хотели для народа переводить? вот и сидите без грошей
Украли голоса))🤦 Пусть актеры дубляжа в одно место идут...
Самая киберпанковая новость на сегодня XD
так их тварей! поляки фашисты и русофобы
Надо подобрать людей которые готовы дать свой голос для озвучки через нейросети. И забыть про "этих" актёров дубляжа...
А что не так он сказал? Все по факту вроде. Время летит, технологии развиваются. Радоваться надо, а если машина становится креативнее и талантливее, то вы видимо были не такие уж и творческие..
Да, но во 1-х тебя лишают бабла, а во 2-х без разрешения некрасиво, потом разлетается в 18+ и т.д.
Украдут твой голос, посмотрим как запоешь
Обиженки
Зачем нужны бездарные актеры озвучки, если есть нейросеть?
кажется поляки забыли, что искусство принадлежит народу...
Никто так больше не ненавидит искусство как коммунисты
коммунисты первые создали искусство, у вас устаревшие данные
Nahui этих убогих актериков, которые либо не могут вообще, либо 100 млн и 100 лет им давай.
В чем проблема актеров озвучки, собраться и сделать самим свою озвучку.
Деньги
ОО кеп это извечная проблема всех "деньги". Он же пишет "готов работать бесплатно".
Тоже считаю что нейронная озвучка это уродство.
прекрасно понимаю недовольство Ислама, полностью поддерживаю. во-первых у него совершенно правильная позиция, во-вторых - нельзя не отметить то, как культурно он высказал своё негодование. полностью на его стороне.
Ганджаев сейчас, например, работает над дубляжом "Судзумэ, закрывающая двери", официального проката, которого в РФ не будет. Тут "воровства" для него нет, хотя делает он это не на чистом энтузиазме, о чем сам заявил в жаркой перепалке с модератором другой группы по дубляжу.
П.С. про культуру))
Когда вам говорят: "Идите не падайте" или "Будьте вы счастливы", желают совсем другого))
П.П.С.
Сам никого не осуждаю, пусть каждый в данном случае вертится как может, главное избегать двойных стандартов в оценки ситуации.
это такое качество озвучки у русской лоКАЛизации, что голос нейропараши неотличим от живого актёра дубляжа
Я много раз смотрел сравнения локализаций из разных стран, и могу с уверенностью сказать, что русская локализация киберпанка - одна из лучших. Сильверхенд так и вообще озвучен лучше, чем в оригинале.
Воровать нехорошо.
С коммунистической точки зрения тут воровства вообще нет, потому что весь контент принадлежит народу, а патенты и авторские права мешают прогрессу поэтому их существовать вообще не должно.
Не коммунист, но люто, бешено поддерживаю такую точку зрения
Когда твой дом обнесут посмотрим как ты запоешь про коммунистическую точку зрения. С точки зрения коммунизма ты должен быть в стойле
А что, актеры все вдруг стали сипатыми или вовсе онемели? Как можно украсть то, что останется при тебе?
Кто сказал, что остаётся при тебе если без спроса их используют обрыганы делая озвучку?
Всё ожидаемо. ИИ в дубляже это полное дно. Есть в пиратстве грань, которую не должны переступать. Ладно, когда в игру защиту каловую вставляют и приходится ломать. Но воровать чужие голоса... ниже падать некуда. Могли бы ради приличия другие сделать, хоть немного изменить тональность что-ли.
если полное дно чтож Актёры дубляжа, включая тебя, ополчились на авторов нейронной озвучки? если дно, неправдоподобно, фальшиво, непохоже, фули вы трясётесь?
Одна только фраза " воровать чужие голоса " уже звучит как полная шизофрения
Скажешь, что технологии на такое не способны?
а своровать чужие какахи ? что это значит для обычного пользователя? ты гонишь, вот что